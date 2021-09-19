3 takımımız hafta içi Avrupa mesaisi yaptı. 3'ü de lig dönüşlerinde rotasyonlu kadrolarıyla sahaya çıktı. 3'ü de fiziksel değil zihinsel olarak hazırlanmamış olduklarını gösterdi. Hepsi ilk 45'lerde süründü.

Beşiktaş, 2. devre 'Baba'ları oyuna aldı; Ersun Hoca'nın da ölümcül hataları ile maçı kazandı.

Galatasaray 2. yarıda oyununu da kaybetti. Kaos futboluna döndü son dakikalarda yediği golle de yenildi.

Aynı senaryo Fener'de de oldu. Vitor Hoca epey bir rotasyonla sahaya sürdü takımını. Ama sahaya kim çıkarsa çıksın bir oyun ortaya koymaları gerekiyor. Fenerli oyunculardan Attila - Kim ve Gustavo dışında maça gelen olmamıştı. Sıkıntılı günler geçiren Başakşehir ilk atağında golü bulunca tam olarak onların istediği ortam oluştu. 18-20 metre civarında tuttular takım boylarını ve kapandılar. Bu sıkı savunmayı aşmak için yeteneğe - hıza ve tempoya ihtiyaç vardı ama sahada tercih edilenlerde bu yoktu. Vitor Hoca bir hata daha yaparak bu tip dar alanda oynayamayacak hele hele bu fizikle Türkiye'deki herhangi bir savunmacıyla baş edemeyecek Rossi'yi oyuna aldı. Yetenek Mesut'u 15 dakika daha yanında oturttu. Tempo Mert Hakan'ı hiç düşünmedi. Oysa 2. devreye Mesut - Enner ve Mert Hakan ile başlamalıydı. Nitekim takımın ilk pozisyonu Mesut-Enner ortaklığından geldi. Rotasyona ihtiyaç duyulmadığı düşünülen 3 stoper ve Gustavo oynuyorsa Mesut ve Enner de kesin oynamalıydı. Öndeki 3'lüden biri olarak kullanılabilir ama Muhammed sol kenar oyuncusu değil. Ayrıca bu tip müsabakalarda kutsal bir emir gibi görmeyip kurduğunuz dizilişi ve formasyonunuzu da değiştirebilmelisiniz. Misal 4-1-2-1-2'ye dönebilirdiniz. İlk kez göbekten delinip gol yendiğini hatırlatalım. Yine ilk kez geriye düşüldüğünü de..

Maçta Vitor Pereira'nın hem başlangıç 11'inde hem de özellikle değişikliklerinde ciddi hatalar olduğu kesindir. Lakin şurası da bir gerçek ki F.Bahçe'nin transfer kalitesi kesinlikle rakiplerinden geride. Berisha ikinci bir Kemal Ademi vakası olma yolunda. Rossi iyi bir oyuncu ama önce 2 - 3 ay sadece salona sokulup fizik çalışması şart. Her omuzda uçuyor. Türkiye ligi gerçeklerine uzak bir fizik yapısında.. Max Meyer de Zajc ve Sosa geldiğinde Mert Hakan'ın da arkasında 4. tercih olur. Şampiyonluk isteniyorsa bu dar kadroyla devre arasına kadar maksimum verimle gidip en az 2 doğrudan kalite takviyesi yapılmalı. 4 yıldır yapıldığı gibi "Belki prens çıkar" diye kurbağa öpülmemeli. Doğrudan prens olmuş isimler alınmalı. Vitor Pereira da Muhammed'den sol kenar; Diego'dan kapalı savunma çilingiri; Berisha'dan santrafor üretmeye çalışmamalı. Benim açımdan en büyük hayal kırıklığı ise Fenerbahçe'nin hiç oynamadığı ve istemediği bir oyuna dönüp doldur boşaltla skor bulmak istemesiydi. Caner'in ruhu sahadaydı sanki. İlk golü yediği ilk müsabakada bu kadar kendi oyununun dışına çıkmak kabul edilemez. Bu ligi bilen bir hoca olan Pereira'nın çok acilen kendi fikirlerine olan aşkını sorgulaması gerek.

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