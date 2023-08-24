Serdar Ali Çelikler yazdı: Konferans yarı finali doğal adayı

Birkaç dakika sonra bu kez hep övülen Tadic-Ferdi ikilisi verkaçı ile İrfan golü buldu. Geçen sezon 4-2 kaybedilen ve gol attığı halde ıslıklandığı Beşiktaş maçından bu yana İrfan Can Kahveci hep iyi oynuyor. Sezona da iyi başladı. Maşallah diyelim.

Dzeko girerken Batshu da sahada kalabilir miydi bunu düşündüm bir tek.

Fred yine mükemmele yakın bir oyuncu olduğunu gösterdi.