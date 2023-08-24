Serdar Ali Çelikler yazdı: Konferans yarı finali doğal adayı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Twente karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Hareketli ve dinamik; 4-3-3 ezberi harika olan bir Hollanda takımına karşı Konferans Ligi Play Off turu maçına 3. stoper olabilecek Dijku ile, 10 gün önce kiralanması gündemde olan sol bek Oosterwolde tandemi ile çıkmak zorunda kalındı. O zaman son birkaç gündür gazlanan "Neredeyse mükemmel takım" lafının pek de geçerli olmadığı ortada.
- 2
Becao sakatlığının açıklanması lazım. Belli ki Luan Peres satılacak ki kadroda yer verilmedi. Anlaşılabilir. Daha ligin 1. maçında 90'ı tamamlayamayan Serdar Aziz'le de gerekirse vedalaşılıp çok net BABA bir stoper transferi yapılması gerektiği apaçık ortaya çıktı.
- 3
İsmail iyi bir oyuncu ama asla tam bir 6 değil. 8 alternatifi olabilir. Neden 1. sınıf bir 6 numaranın şart olduğu da belli oldu. Bence Kent 11 oyuncusu olarak geldi ama transfer çılgınlığının vardığı nokta itibarıyla ancak alternatif bir kenar oyuncusu olabilecek durumda. "Mutsuz ve kiralanmak istiyor" haberleri eğer doğruysa en kritik sezonda kimsenin negatif enerjisinin çekilmemesi en doğrusu olur. Daha skorer bir kenar forveti, fırsat transferi döneminde düşünülmeli.
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- 4
Kent - İsmail çok kötü başladılar. Jayden iyiydi ama Dijku sol stoperde onun olduğunu unutup sol stoper bölgesine gidip kendi bölgesini boş bırakınca rakip golü attı. Yine onun bölgesinden gelen bir atakta 2. golü İrfan Can Eğribayat engelledi. Ortada pozisyon dahi yokken Jayden inanılmaz bir kafa golü atıp momentumu takımı lehine çevirdi.
- 5
Rakip eksilince oyun tamamen Fenerbahçe lehine döndü. İsmail Kartal 2. yarıya Kent ve Mert Müldür'ü çıkardı. İrfan Can dahli doğruydu. Tadic'in dinlenmesi şart. Düşüşü belli. O zaman tekraren söyleyelim "mükemmele en yakın takım"a ulaşmak için:
• Baba stoper
• Baba 6 numara
• Fırsat döneminde skorer ve yedek kalmayı da sorun etmeyecek kenar forvet.
- 6
İsmail Hoca, İrfan Can - Osayi ikilisi ile sağ kenarı işletmeye başladığından itibaren takım çok daha oturaklı hale geldi. Bu ikilinin ilk organize işbirliğinde Sebastian golü attı. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla temiz vuruşla işi bitirdi.
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- 7
Birkaç dakika sonra bu kez hep övülen Tadic-Ferdi ikilisi verkaçı ile İrfan golü buldu. Geçen sezon 4-2 kaybedilen ve gol attığı halde ıslıklandığı Beşiktaş maçından bu yana İrfan Can Kahveci hep iyi oynuyor. Sezona da iyi başladı. Maşallah diyelim.
Dzeko girerken Batshu da sahada kalabilir miydi bunu düşündüm bir tek.
Fred yine mükemmele yakın bir oyuncu olduğunu gösterdi.
- 8
Ama ben bu maçın adamı olarak İsmail Kartal'ı seçmek istiyorum. Eldeki imkanlarla bir 11 çıkarmıştı. Kenarda tam olarak sağlam olan İrfan Can Kahveci ve Dzeko vardı. Osayi bile tam sağlam değildi. Buna karşın İrfan-Osayi değişiklikleri ile sadece skoru almadı oyunu da tam anlamıyla aldı. Zimbru hiç bir şartta kriter sayılmaz. Ama 2 Maribor - Gaziantep - Samsun ve Twente maçlarındaki 5'de 5 için İsmail Hoca'ya tebriklerimi gönderiyorum.
- 9
Bu tur geçildi. Haftaya rövanş maçına daha az forma şansı bulanlar ile sakatlıktan çıkanların denenmesi açısından da bakılabilir. Bu kadro yukarıda saydığım takviyeler de yapılırsa Konferans Ligi yarı finalinin doğal adayıdır.
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