• Futbolumuzun Avrupa futbolu ile farkı neden durmaksızın açılıyor?

• Neden sürekli milli takım teknik direktörü yiyoruz?

• Neden efsane hocalarımızın çalıştırdıkları da dahil takımlarımız Avrupa'da bir adım ilerleyemiyor?

Cevap:

Ligimizin seviyesi. Daha doğrusu ligimizin ve özellikle hakemlerimizin hızlı ve tempolu oyun izin vermeyen yapısı. İşte Beşiktaş-Malatyaspor maçı. Adem Büyük'e yapıldığını düşündüğü tam 7 faul çaldı Arda Kardeşler. Ancak 2'si fauldü. Geri kalan 5'i Adem'in hakeme yedirmesi.

Yere yatanın kalkmaması bambaşka bir sebep tempo düşürme seviyesi adına.

Bu kadar temposuz ve yavaş oynanan ligin kalitesi artmayınca Avrupa ile fark kapanmayacak şekilde açılıyor.

Maçın başında Malatya lehine penaltıyı VAR'dan göremeyen Özgüç Türkalp de bu seviye düşüşünde etkili.

Bu hakemlerle, sürekli kendini yere atıp hakemlere yediren Adem Büyük gibi oyuncularla ve "Yerde yatan varsa topu taca atın" sahtekarlığı ile tempo ve hız kazanamayız.

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Peki Beşiktaş neden bu ligin üzerinde bir oyun sergiledi zaman zaman?

▪︎ Çünkü hızlı oynamaya çalışan ve tempo yapmaya gayret eden oyuncuları var.

▪︎ Çünkü hızlı ve tempolu oyunun "1 gollük canı olan Anadolu takımları"na karşı en etkili yol olduğunu bilen bir teknik adamları var.

▪︎ Çünkü her şeyden önemlisi HIZLI DÜŞÜNEN 2. bir playmaker daha geldi: Pjanic..

Ghezzal'dan sonra bir "hızlı beyin" gelince buna bir de Batshuayi - Nkoudou - Rosier ve Josef gibi atletlerin temposu eklenince 5 dakikada Beşiktaş oldu.

İlk gol tam bir derslik pozisyondu.

Rosier içeride Pjanic'e doğru pası attığı anda Ghezzal kendi soluna, rakip savunmanın sol stoper arkasına koşuya başladı. Aynı anda Batshuayi merkez stoper Wallace'dan kopup sol içe yöneldi, hemen biraz arkasında Alex Teixiera da sağ stoper Semih'e doğru bir adım attı. Pjanic'e top geldiğinde bu üst düzey hızlı beyin çoktan kararını vermiş ve Michy'yi görmüştü. Mükemmel bir goldü. Türkiye'de bu hıza dayanabilecek belki bir belki 2 takım var. Bu şekilde PAS HIZI ile ile oynamaları, tempolarını hep yüksek tutmaları halinde ligde çok zor yenilen bir takım olur Beşiktaş.

Alex belli ki ekim milli arasından sonra ancak toparlanacak. Pjanic, 2-3 maç sonra fiziken kendini bulur. Alex'in fiziken hazır olmaması anlaşılabilir, lakin Vida'nın da darbesiz sakatlanması soru işareti. Bir de Vodafone Park'ın zemini son derece kötü.

Sergen Yalçın, taktik açıdan ne derece Avrupai onu Şampiyonlar Ligi müsabakalarında göreceğiz. Ama ligimiz ölçeğinin çok farkında bir hoca kendisi. Tempo ve topun hızını artırmak.. Bu iki unsur yüksekse ligde hep zirvede olursunuz.

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