Takıntılı değilim, gerçekçiyim. Fenerbahçe'nin parası yok. Kimsenin yok da Fener'in hiç yok. 621 milyon Euro borçla bırakan Aziz Yıldırım'ı da bu denli 'bitik' hale getiren unsurlar şunlardı:

• Basketbol başta amatör branşlara harcanan büyük oktanlı paralar.



• Yanlış; çok yanlış; felaket şeklinde giden transfer karavanaları.

• Biraz abartılsa 'bilerek yapılmış' diyebileceğimiz finansal yapılandırmalar. (Yüzde 55 faizli faktoringler gibi.. 'Fake' adreslerdeki faktoring firmalarına kesilen faturalar gibi)

☆☆

Ali Koç da 3. şık hariç aynı hataları yapıyor.

1- Bu kulüp her sene 30 milyon Euro ve üstü parayı baaketbola HAR-CA-YA-MAAAAZ. Bugün "Falette de çöp yeeaaaa"

diyenlerin bir kısmı "Obra'ya yeni sözleşme" diye tezahürat yapanlar. Basketbol şubesi küçülmeli. Kadın basketbol ve erkek voleybol şubesi kapatılmalı. Masa tenisi şubesi de... Kürek ve boks gibi geleneksel branşlar hariç küçük bütçeli kadın voleybol ve erkek basketbol şubesi bir süre daha devam edebilir. Ama parayı kazandıran futbolun hakkı artık başka branşlara aktarılamaz.

2- Çalışan sayısı fazla ise eğer kompleks yapmadan bu sayı azaltılmalı.

3- Sadece tasarrufla olmaz, yepyeni finansal ürünlerle gelir artırıcı modeller geliştirilmeli. (Bunun futbol dışında hiç bir branşla yapılamayacağı da malum)

Ama en başta Ali Koç acilen ve hemen dedesinin "Ucuz eleman sana pahalıya mal olur" lafına göre hareket etmeyi öğrenmeli.

Reyes + Zanka + Rami + Falette = X birim maliyet yerine bir tane adam gibi stoper almayı akıl edemeyen bir sportif yapılanması olduğunu görmüyorsa vahim, görüp müdahale etmiyorsa daha vahim.

Frey ve Zajc gibi bariz iki kazığı "Beğenen Göz" olan Batuhan Hakçıl'ın zamanında Falette'yi de beğendiği ortaya çıkmış.

Gelelim 'arkadaşı ya da dindaşı olmayan kimse'lerden oyuncu almayan Comolli'ye..

Ricardo Rodrigues transferini 2 aydır bitirememesinin nedeni nedir? Rogon menajerlikten ya da Wasserman'dan ya da D'Avilla'dan bir sol bek alınmasını istediği için mi?

Bu beceriksiz arogan hatalı değil. Başından beri hatalı değildi. Bulmuş çiftliği, 6 yıl iş bulamadıktan sonra İsrail lobisinin itelemesiyle oturmuş bir koltuğa; 4 yardımcısıyla işini görüyor. Karışanı yoook görüşeni yok. Comolli'nin hiç bir günahı yok. Onu oraya getirip ısrarla tutanda kabahat.

Gelelim Falette'e.. Olmaz. Rami'nin olmayacağını söylediğimiz gibi.. Hadi beni boş verin Zanka'nın olmayacağını Ali Koç'a kaç tane futbolcusu söylemiş acaba. İşte onun gibi Falette de olmaz. Olursa sürpriz, olmazsa bile bile lades olur. Lakin Ali Koç bu durumu kendisi tercih etti. İnatla aynı hataları yapmayı, aynı yanlışları yapanları savunmayı seçti.. Her tercih bir vazgeçiştir. Neyden vazgeçtiğini kimin ve neyin ondan vazgeçtiğini bizzat görecektir. Milletle inat olmaz.. Fenerbahçe milletine karşı inat hiç olmaz..