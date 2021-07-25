Fenerbahçe'de yapılamayan transferlere bahane olarak ortaya sürülen; sosyal medya trolleri tarafından fısıldanan "Ya aslında bir santrafor yeter" propagandası ne kadar gerçek?

Gelin birlikte bakalım:

• Kale sorunsuz. Altay 1. kaleci olarak tamam. Satılmazsa tabi. Satılırsa B planı olduğunu sanmıyorum. Peki 2. kaleci iyi mi? Harun'la neler yaşandığı hafızalarda. Berke iyi mi henüz bilmiyoruz. Belçika'da iyi bir performans sergiledi diyoruz ama henüz burada sınanmadı. Yine de devre arası transfer dönemine kadar Altay satılmazsa kale sorunsuz diyelim.

• Vitor, 3'lü savunma deniyor. Genelde 3-4-3 denedi. 3'lü savunmaya göre Szalai ve Novak sol stoper olarak iyiler. Caulker ve Serdar Aziz de var. Bence 'Baba Stoper' hala yok. Ama Tisserand sağ stoperde oyun kurabilen bir oyuncu olarak denenebilir. Tabi burada Novak ya da Tisserand'dan çıkmak gerekebilir. Yabancı kısıtı gereğince.. Bir de savunma Tisserand - Caulker - Szalai gibi kurulduğunda 8 yabancı hakkının 3'ünü burada kullanıyorsunuz. Bence imkan varsa eldekilerden kurtulup bir Baba Stoper daha alınsa iyi olur. Ama savunma da ciddi sorunlu değil diyelim.

• Gelelim en cafcaflı bölge olan orta sahaya.

Herkesin ittifakla "En iyi bölge" dediği yere. 4'lü ya da 5'li orta saha için kenar oyuncuları şart. Orada kullanılacakları sayalım. Nazım-Caner ve Novak.. Başka yok. Gerisi devşirme olur. Osayi - Ferdi ya da Tisserand devşirme çözümler olur. Gerçek bir atlete ihtiyaç olan bölgelerde atlet oyuncu yok. Devşirmeler de dahil atletizmi kuvvetli kimse yok. Belki Tisserand. İsviçreli Zuber, Alman Gosens, Danimarkalı Maehle gibi hem dayanıklılığı yüksek, atletik kabiliyeti gelişmiş ve skora katkıda bulunabilecek bir tane bile kenar oyuncusu yok aslen. Caner kaç gol atar mesela? Ya da Osayi? Ferdi? Oysa 3-4-3'de kenar oyuncuları da skor üretmeli. Bana göre her iki kanada da oyuncu lazım. Orta göbekteki 2 formaya neredeyse 10 aday var. Belli ki Vitor, Gustavo'yu oynatacak. O da kaliteli ve iyi bir oyuncu olsa da driplingçi ve atletik bir isim değil. İrfan da driplingçi ve atletik değil. Sosa da değil. Dripling yapabilen atletik yapısı yeterli tek isim Ozan. Mert Hakan da atletizm ve koşu kalitesi katabilir ama fizik gücü belli bir seviyeye kadar gelişebilir. Oraya bir Appiah modeli oyuncu alınmayacaksa Ozan kalmalı.

Ama bana göre skor da üretebilen 2 orijinal kenar oyuncusu şart.

• Ya hücum? Tamam herkes santrafor lazım geldiğini biliyor ve söylüyor. Peki santrafor kim? Boupendza mı Vedat mı? Sörloth mu? Nasıl bir model? Serdar Dursun ve Enner de santrafor rotasyonunda kullanılabilir ama asıl santrafor kim? Yazılan çizilen isimler içinde en ideali Sorloth. Hem kısa mesafe driplingi var hem sağa sola deplase olma yeteneği. Hem golcü hem de üzerine oyun kurabilirsiniz. Peki 3'lü hücum hattının sağ içinde Mesut oynayacaksa sol ön aşırı önemli. Mesut son 2 yıldır futbol oynamıyor ve atletik futbol dünyasında geçerliliği yok. Mecbur oynayacak. Ligde fark da yaratabilir. Ama Mesut tarihinin en iyi döneminde bile golcü değildi. Penaltısız 10 gole ulaşamaz. Peki o halde 3-4-3'de skoru kim üretecek?

Santraforunuz, kanat oyuncularınız, orta 2'lideki driplingçiniz ve sol ön oyuncunuz. Bu mevki de orijinal isim yok. Pelkas - Enner ya da Mert Hakan denenebilir. 3'ü de orjinal 3'lünün kanat forveti değil. Vitor ilk geldiğinde ilk 2 maçında orjinal kanat forveti Sow vardı. Sol önde onu oynatıyordu. Umarız ve dileriz ki Ekuban haberleri doğrudur.

Başta Ali Koç ve yöneticileri tüm Fenerliler eline kağıdı kalemi alsın.

3-4-3'e göre takımı dizsin ve isimlerin yanına skor yazsın. Defansa toplam 10 gol yaz.

Orta 4'lüde Osayi/Nazım - Ozan/İrfan - Gustavo/Sosa - Caner/Ferdi kaç gol atar? Buraya en az 2 transfer şart. Skorer - atletik kenar oyuncuları.. Ozan satılırsa muhakkak düşük seviyeli bir Pogba modeli lazım.

İleri 3'lü kaç gol atar?

Mesut - Santrafor - Pelkas dediysek eğer santraforun çok ama çok gol atması lazım. Santrafor yanına yine skorer bir sol ön bulunursa tamam.

Skor yükünü çok adama yayan takım şampiyon olur. Gerisi "kadrom iyi" diye kendini kandırır.

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