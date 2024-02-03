Serdar Ali Çelikler yazdı: 5'li savunma ve yüksek tansiyon

Topa vurmaktan korkan sol kenar oyuncusu Tadic ile, son haftalarda vuruş kalitesi iyiden iyiye düşen santrafor Dzeko ile, koşup mücadele eden ama şut açısı bulup sol iç vuruş dışında gol üretmesi zor olan 10 numara Szymanski ile, ceza sahasına girmeye adeta çekinen 8 numara İsmail ile, aslında yüksek toplara vurabilecek olsa da bir türlü toplar kafasına atılamayan stoperleri ile hırslı, istekli, azimli Antalyaspor karşısında idi Fenerbahçe.