Bu transfer çatışmasından çıkan sonuçlar şunlar:

Vedat Muriç transfer yarışını F.Bahçe kazandı... Kosovalı santrfor büyük ihtimalle F.Bahçe forması giyecek. Transfer çatışması sürerken ben de G.Saray'a gitme ihtimalini daha yakın görüyordum.

Şimdi onca kaos içinde gerçekleri anlatalım.

• Nisan sonu mayıs başı gibi, F.Bahçe Vedat için Haluk Canatar ile görüşüyor. İki taraf, 1.7 milyon Euro'ya anlaşıyorlar.

• Sezon bitiminde F.Bahçe yönetimi demiri tavında dövmediğinden, purocu beyler topu birbirine atıp sushici hanımlar da "Vedat da kim" kafasında takıldıklarından; Comolli de ülke gerçeklerinden haberdar olmadığından Canatar, oyuncusunu G.Saray ile görüştürüyor. G.Saray oyuncuya 2.2 milyon Euro öneriyor. Vedat da elbette Florya'ya meylediyor.

• Canatar, nedense bu transfer döneminde oyuncuyu ısrarla G.Saray'a götürmek için uğraşıyor. Nedeni anlaşılmayan bir biçimde, bir ticaret adamının yapmaması gereken şekilde bir camiayı karşısına alıyor.

• Olaylar bu minvalde gelişirken Rizespor, Galatasaray'ın kendileri ile görüşmeden oyuncu ile anlaşmasına çok kızıyor. Tıpkı daha evvelki yıllarda Kayserispor'a Amrabat transferinde yapıldığı gibi. O zamanın Kayseri yönetimi, bu kural dışı görüşme nedeniyle G.Saray'a "Sizi FIFA'ya şikayet edeceğiz" demiş ve 8.5 milyon Euro'luk 'Amrabat kazığı' bu şekilde oluşmuştu. Benzer durumdaki Rize, G.Saray'a tepki gösterince Abdürrahim Albayrak işi tatlıya bağlamak adına 3 milyon 750 bin Euro'luk son teklifi yapıyor.

• Comolli Türkiye'yi bilmediğinden, "G.Saray böyle diyor; 2.2 veriyorlar" diye gelen telefona "1.8'den fazla vermeyiz" yanıtını verince zaten Florya kapısında bekleyen Canatar ellerini ovuşturuyor.

• Bu gelişmeler esnasında İstanbul'a gelip; F.Bahçeli yöneticiler ile iki gün bekletilen ve nihayet görüşülmeyen Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, kızgın bir şekilde Rize'ye dönüyor. Vedat artık G.Saray'a iyice yaklaşıyor.

• Sonra devreye Semih Özsoy giriyor. Önce Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile Ali Koç'un konuşmaları ile yeniden oluşan pazarlık havasını bir kez daha görüşme trafiğine çeviriyor. Sonra Yılmaz Bal ile doğrudan kendisi görüşüyor. Sonunda Rizespor ile F.Bahçe 5 milyon Euro ve 3 oyuncu karşılığı anlaşıyor.

• Canatar, Vedat'a; G.Saray da taraftar grupları ve sosyal medya trollerine malum açıklamayı yaptırıyor. Hatta geçen sene Serdar Aziz'in transfer döneminde bizzat Canatar'dan hakaret işittiği iddia edilen Yusuf Günay dahi tecrübeli bir bürokrata yakışmayacak bir acemilikle "silinecek bir twit" atıyor.

• Etiler Meridien Otel'de Yılmaz Bal ile görüşen ve "Kulüp olarak Fener ile anlaştık. Siz görüşün" bilgisini alan Canatar, otelden gülerek ve "Vedat'a haberi vereyim" diye çıktıktan sonra malum açıklama yapılınca bu sefer F.Bahçe kadar Rizespor da menajere tepki göstermeye başlıyor.

• Devreye bir kez daha Semih Özsoy giriyor ve Vedat ile Haluk Canatar'ı evinde ağırlıyor. Vedat'a verilecek fiyat artırılıyor. "Vedat ikna oldu" haberleri işte ondan sonra geçilmeye başlanıyor.

• Ertesi gün Zorlu AVM'de Yılmaz Bal, son kez Vedat ve Haluk ile buluşup "Kulüp olarak Fener ile anlaştık. Sen de dün görüştün. Ya anlaş ya da Rize ile kampa katıl. Bu iş daha uzamasın" diyor.

• Aynı gün akşam saatlerinde daha evvel Florya'ya meyleden açıklamalar yapan Canatar, yine A Spor'a bağlanarak "Biz F.Bahçe'yi düşünmesek hiç görüşmezdik" diyerek Vedat'ın rotasını Kadıköy'e kırdığını ima ediyor.

• Bu açıklamadan dakikalar sonra G.Saray'ın sosyal medya trolleri "Yönetimimizi tebrik ediyoruz. Fiyat artırma oyununa gelmediler" tweet'leri atıyor, Abdürrahim Albayrak da bu paylaşımları beğeniyor..

• Gece 02.00 de Rizespor'dan "Biz F.Bahçe ile anlaştık" açıklaması geliyor. Bu yazı gece 03.00 de yazıldı. Muhtemelen sabah 10.00 civarında da yayına girecek. O 7 saatte bir anormallik olmadıysa Vedat bugün açıklanır diye tahmin ediyorum.

Bu transfer çatışmasından çıkan sonuçlar şunlar:

• Haluk Canatar, bu dönemki anlamsız tavırları ile hem F.Bahçe hem Rize ve bence artık G.Saray tarafından "not edildi.."

• Ali Koç yönetiminde iş bilen tek yöneticinin Aziz Yıldırım'ın rahle-i tedrisinden geçmiş Semih Özsoy olduğu ortaya çıktı. Hep diyorum ya diğerleri purocularla; sushiciler.. Oysa Türkiye'deyiz burada kebapçılar ile çalışmazsanız 'çırak çıkarsınız..'

Yönetim kurulunun ekseriyetinin overrated isimlerden oluştuğu bir kez daha görüldü.

• Türkiye'de neyin ne olduğunu hala anlayamayan, karşı taraf bir fiyat sunduğunda "bizim verebileceğimiz şu kadar" demekten başka görüşme dahi yapamayan arogan Fransız'dan sadece ve sadece 'evrak memuru' olabileceği bilmem kaçıncı kez ortaya çıktı.

• G.Saray'ın sosyal medyada epeyce troll hesap beslediği görüldü.

• Bir taraftar grubunun, tüm yönetim kurulu üyelerinden rol çaldığı bir ortam oluşmuş olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

• Emre Akbaba transferinde nasıl ki "G.Saray, F.Bahçe'ye transfer tokatı attı" dediysem, Vedat transferinde de tersi oldu.

• Transferde sözleşmeli oyuncu ile önce kulüp ile görüşülmesi gerektiği; aksi durumun oyuncunun sözleşmesini elinde bulunduran kulüpleri kızdırdığı bir kez daha görüldü.

• Vedat Muriç, bence tamamen menajerinin bu kadar 'olay' haline getirdiği sürecin sonunda; olması gerekenden fazla bir baskı ile sezona başlayacak.

Ve nihayet son söz: Vedat iyi transfer.. Ama yetmez.. Başka bir 'skorer' daha lazım. Onu da sonraki yazıda anlatalım.