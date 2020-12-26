Trabzonspor geçen sezon pandemi dönemi sonrasında hatta son düzlükte şampiyonluğu kaybeden etkili bir takımdı.

Çok formda Uğurcan; Badou - Mikel (Pandemiye kadar) ve Sosa orta alanı, golcü sol bek Novak ve ligin en değerli oyuncusu Sörloth ile beğenilmeyen ve eleştirilen Hüseyin Cimşir ile 2. oldular ve kupayı kaldırdılar. Fenerbahçe'yi 3 kez yendiler. Beşiktaş'a 4 attılar. Galatasaray'ı İstanbul'da devirdiler. Bu sene Trabzonspor Başakşehir - Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Newton Hoca ile yenildiler. Abdullah Avcı'yı getirdiler. Hoca, kanamayı durdurdu ama Galatasaray maçında yenilgiyle tanıştı.

Anlatmak istediğim şu: Önce iyi kadro. İyi kadron varsa Cimşir ile Galatasaray'ı yenebiliyorsun.

Sonra iyi hoca..

En son keyif alan oyuncu grubu..

Trabzon'da 3'ü de yoktu.

Galatasaray son derece rahat bir başlangıçla maça hakimiyetini kurdu. Bir kere Galatasaray, pas oyunu oynadığında Türkiye'de rakibi yok. Kısa ve hızlı pas oyununda Avrupa çapında enstantaneler gösteriyorlar. O zaman bu tip dar alanda kısa ve hızlı pas oyunu oynayabilen takıma yapmanız gereken tek şey onları mümkün olduğunca geri koşturmak. Trabzon'da santrfor Djaniny hariç atletik oyuncu yok. Ekuban olsa belki bir faydası olabilirdi. Zaten ilk devre ev sahibinin bulabildiği tek pozisyon da Djaniny ile kaçırdığı pozisyondu. Devrenin sonuna doğru iyiden iyiye alanı daraltan ve 35-40 metreye kadar alanı daraltan Galatasaray, artık iyice ağırlığını koyan Arda ile golü buldu. 2. devrede ise mükemmel bir Galatasaray oyunu izledik. Güvenli-yere sağlam basan ve sürekli yer değiştiren ön alan oyuncuları ile üst düzey bir futbol sergiledi. Pozisyonlar buldular ve Oğulcan'la skoru ikilediler. Oğulcan'ın ön alanda zaman zaman Arda ile değişen santrafor pozisyonunda iyi sinyaller verdi. Son 10 dakikada Afobe ve Djaniny ile bulunan Trabzonspor pozisyonları, Galatasaray'ın geri çekilme tercihi nedeniyleydi.

Özetle harika bir liderlik örneği gösteren ve sahaya futbolunu yansıtan Arda Turan ile, zaten iyi kadrosu ile, devre arasında 2 yeni transferi ve Muslera takviyesi ile iyice güçlenecek kadrosu ile elbette Fatih Terim tecrübesi ve ülkemizde başarıyla denenen hızlı/kısa pas oyunuyla Galatasaray şampiyonluğun 1. favorisidir.

Dramatik bir eksilme, yönetim-ekonomi krizleri çıkmazsa yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önündeler.