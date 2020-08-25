Beşiktaş, PAOK'a elendi. Normal sonuç. Türkiye'de oynanan bahis oranları açıklansa muhtemelen PAOK Kazanır ihtimaline çok daha yüksek sayıda bahis oynanmıştır. Beşiktaş, bu haliyle PAOK'dan da Avrupa sıralamasında ilk 25 sıradaki ülkelerin takımlarından da geride. Ancak Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg takımlarını eleyebilirdi.

Bunların birkaç sebebi var.

Birincisi yönetim:

Ahmet Nur Çebi Başkan ve ekibi bu maçı da Fikret Orman'a bağlarlar diye korkuyorum!! Geldikleri günden bu yana sayın Çebi'den duyduğumuz şeyler şunlar: Para yok - Eski yönetim..

Artık Çebi yönetiminin limitti paraydı gibi sebepleri bir yana koyup açıkça yeni bir yol açmaları lazım. Ahmet Başkan ya erken seçim kararı alsın ve bıraksın yahut sağ beki, stoperi, sağ önü, santraforu olan bir takım kursun.

2. ve en önemli sebebi ise Sergen Yalçın hoca...

Ne fizik ve teknik olarak Beşiktaş'tan daha önde olmayan bir rakip PAOK. Dün Beşiktaş'a karşı en büyük artısı 'Bir teknik direktörünün' olmasıydı. Sadece ve sadece planları vardı. "Rakibin sağ beki yok oradan atak yapalım. Skoru bulduktan sonra savunma arkasına uzun top atalım.." Bu kadar basit bir plan ile Beşiktaş'ı 30 dakikada 3'lük yaptılar. Farkı Ersin Destanoğlu engelledi. Buna karşın rakibi hiç ama hiç analiz etmeyen; tamamen kelle tabana bir kadro hazırlayan Sergen Yalçın son derece kötü bir teknik adamlık sınavı verdi. Hadi hazırlık yapmadın, rakip analizi sıfır diyelim. Ama 2. yarıda da oyun üstünlüğü sağlanamaması Yalçın Hoca'nın oyuna müdahale eksikliğini de gösterdi. Sergen Yalçın'ın bir başka eksisi de takıma hiç bir hazırlık maçı oynatmaması. Kusura bakmasınlar ama Sergen Yalçın da dahil hemen hemen tüm Türk hocalar Avrupalı meslektaşlarının çok gerisinde kaldılar. Planlamaları ve rakip analizleri gerçekten çok geride.

3. Sebep ise futbolcular...

Bu kadar vurdumduymaz oyuncu topluluğu da gerçekten şaşırtıcı. Defans hattı komple döküldü. Antrenman dahi yapmamış gibilerdi.

Hoca formsuz, futbolcular dökülürken bile Boyd ve 2. yarı başında Lens ile 2'yi bulsa Beşiktaş tura ortak olabilirdi.

Ama direkt uzun oynayan, savunma arkasına dip koşu ile oynayan bir takıma karşı savunmayı bu kadar öne çıkarma-orta ikilide ön libero kullanmak saçmaydı. Rakip orta alanda pas yapmıyor ki 2 ön libero ile oynuyorsun?

Kusura bakmasın Sergen hoca bayağı bir eksi not aldı.

Yine de yönetimin artık işin ciddiyetinin farkına varıp transfer atağına kalkması lazım.

Türk hocalarımız da artık "Bizim yabancılardan bir farkımız yok" masalını bir tarafa bırakıp; Avrupalı teknik adamlar ile aralarında iyice açılan farkı nasıl kapatacaklarını düşünmeleri lazım.