Malatya'ya karşı alınan skandal mağlubiyetten sonra F.Bahçe'de hafta içi mesaisi oldu. Bence hem Erol Bulut'un görevine son verilmeli hem de oyuncular ciddi şekilde uyarılmalıydı. Eğer hoca gönderilmeyecekse 2-3 kadro dışı gelmeliydi. Ama en olmaması gereken oldu ve Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidip "Pış Pış" yaptı. Bence F.Bahçe'de bir yönetim krizi var. 'Bu görülüyor. Bu da "öpeyim geçsin" ile iyileşmez. Muhakkak operasyon yapılmalı' fikrindeydim. Belözoğlu pış pışı yaptı. Sonra FBTV'ye çıktı. Post Modern Ersun Yanal gibi "F.Bahçe çok büyük camia" gibisinden cümleler kurdu. Bir de 5 kere (yazı ile beş kere) "Panik Havası" dedi. Sportif Direktör "panik havası yok" dedi ama bunu 5 kez söyleyince aslında ne olduğu belli oluyordu. Karacabey Belediye maçı geldi çattı. Antrenör Allah'tan panik yapmadı ki!!! Caner-Gökhan hariç ideal 11 ile sahaya çıktı. Bir de panik yapsa herhalde Perotti'yi sakat sakat oynatacaktı demek ki!

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Yine de antrenör Bulut, adım gibi eminim ki kendisine yapılan inisiye ile Gustavo'yu stopere çekti ve 3-1-4-1-1 gibi yeni bir diziliş denedi. Savunmada Sadık-Gus-Serdar üçlüsü; kanatlarda Novak-Sangare savunma önünde Sosa, onun önünde sol iç gibi Pelkas sağ iç gibi Mert Hakan, en uçtaki santrafor Thiam'ın arkasında da 2. forvet gibi Ömer Faruk.

Dedim ki "Bulut bir şey düşünmüş. Bir farklılık getirmek istemiş. Bir bakalım" Takım yine yeterli tempoyu gösteremedi (Sebebini en altta yazacağım) ama yeni bir dizilişle ilk maçlarında ceza sahasında bir kaç kez pozisyonumsu buldular. Skor da geldi. Bu tablo 28'de Altay'ın tamamen acemice hatasıyla bozuldu. C Sınıfı bir kalecinin yapacağı hatayla hem bu maçı zora soktu, hem yerine yedek kaleci oyuna girebilsin diyen dışarı alına Ömer Faruk'un kaybedilmesine neden oldu hem de Cumartesi çok kritik Antep maçında cezalı duruma düştü. Hatta 2 maç alırsa ki alması muhtemel Başakşehir maçında da olmayacak. Ne desem bilemiyorum.

28 ile 35 arasında oyun dengelendi. Sonra Karacabey oyun üstünlüğünü aldı. Sadık misal 30 metre gerisinden depara başlayan rakibinden 3 kez 30 metre de fark yedi. Erol Bulut dizilişi değiştirdi ve kendisine tavsiye!! edilen Gustavo stopere fikrinden vazgeçti ve 4'lü savunmaya geçti. Oyundan 1. çıkması gereken isim maçın en kötüsü (Bana göre F.Bahçe'nin yedeği olabilecek kalibrede) Pelkas maçı tamamladı. Neden, çünkü Malatya maçında oyundan çıkarken tepki gösterdi. Demek ki hocaya trip yapan 90 dakika sahada kalacak. Antrenör, 70'de Thiam yerine futbolculukla alakası olmayan (sadece ceza sahası içi golcüsü) Cisse'yi oyuna aldı. Misal Pelkas çıksa Thiam sola geçse olmaz mıydı? Ama hayır Pelkas çıkmaz artık. Cisse ve Pelkas her topu kaptırınca Ozan'ın baldırında sorun çıktı orta sahaya desteğe gelmekten geberen Mert Hakan hücumda hiç görünemedi. F.Bahçe bu antrenör ile devam edemez. Erol Bulut ile devam edilmemeli. Bu bir tarafta dursun.

Lakin her futbolsever şunu bilsin;

Futbolda en önemli 2 unsur şudur: İlk top kontrolü ve az top kaybı.

Bu iki özelliğe sahip olmayan ön alan oyuncularına sahip değilseniz oyuna hükmetmeniz mümkün değil. Pelkas 10'da 8; Cisse 10'da 11; Mert Hakan Yandaş 10'da 5; Ferdi 10'da 6 top kaybı ile oynadığı müddetçe F.Bahçe asla ve kat'a baskılı oynayamaz. İkinci unsur top kontrolü. Top geldiğinde ayağından topu açan ya da 1 fazla dürtme ile topu açan oyuncu F.Bahçe'de oynayamaz. Samatta - Thiam (sol önde) - Perotti - Sosa ve orta sahada oynayan Gustavo ile oynamaya mecbur. Bu isimler tam olarak oynadıklarında takım ön alanda top tutabilir yoksa geçmiş olsun.

Gelelim F.Bahçe'nin neden tempo yapamadığına. Aslında maçın yorumcusu Haldun Domaç abim 67. dakikada söyledi. F.Bahçe'nin ön oyuncuları bu kadar hareketsiz kalırsa, top istemezlerse temponun artması mümkün değil.

Hülasa kelam;

• Önde zaten top tutamayan ve top tutamayan 'Kendini yıldız sanan yarı yetenekliler' ile oynayacaksanız bu isimlere sürekli hareket etmesini şart koşacaksınız. Cisse ile asla ve kat'a başlamayacaksanız. Bu oyuncu ancak Hatay maçı gibi maçlarda iş yapar.

• Daha kaliteli isimlerin gelmesi ile (Samatta - Perotti - Sosa - Gustavo) bunların hepsi aynı anda sahadayken daha az top kaybedersiniz ama onlara da ekstra iş yaptıracak planlarınız olmalı.

Bu iki özellik olmadan F.Bahçe bir adım ileri gidemez. Bana göre teknik adam değişimi lazım. Ama yönetim de devre arasında bir hızlı kanat forveti ve 1. sınıf bir stoper de şart.