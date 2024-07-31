Serdar Ali Çelikler: Mou'ya tavsiyeler: Fazla çekinme, çalışanı da bozma

Her iki maçta da gördüklerimiz var. Önde basma işini yapmayan bir takım var bu yıl mesela. Ferdi 2 maçta da sol önde oynadı; Tadic sağ önde deneniyor mesela... Bunlar zaman içerisinde değişebilir. Hocaya bu konuda zaman tanımak doğru olur. "A oyuncusu orada değil de burada oynasa daha faydalı olur" denilir ileride. Eylül milli arası sonrasına kadar hocaya zaman verilmeli.