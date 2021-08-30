Beni takip eden herkes bilir ki benim Fenerbahçe ideal 11'imde Mesut Özil yoktur.
Geberik süper teknik 10 ayakların devrinin bittiğini düşünürüm. Dinamik ve atletik oyuncuların 5-6'dan az olmamasını savunurum. Vitor'u idman bilimi hariç her zaman tuttuğum da bilinir. Taktik bilen, oyuncularına ne istediğini net bir biçimde anlatan bir teknik adam olduğunu düşünürüm. Lakin, yeteneğe de çok inanırım. Önce taş gibi takım olacaksınız. Herkes pozisyon sadakatini sonuna kadar uygulayacak. Fizik gücünüz üst seviye olacak. Ama her şeyin eşitlendiği anda ya da ne yapsanız olmadığı günlerde işi yetenekliler bitirir. Bir de samimiyet ve açık iletişime inanırım. Ligin ilk maçında 11 başlattığınız Mesut, o maç gol attı. Ertesi maç sonradan aldınız asist yaptı. Kaptanınızdı. Sonra kaptanlığı Gustavo'ya verir, Altay deplasmanında bir daha 'kulübeye otur' derseniz onun da kasığı ağrır. Oysa baştan, "Şu şu şartlarda olmayacaksan oynamayacaksın" demek daha doğru olurdu.
İnşallah Mesut-Vitor sürtüşmesi kriz olmadan çözülür. Asla ve kat'a bu takıma negatif enerji gelmemeli. Bir daha RvP olayları yaşanmamalı.
BİR SİSTEM OTURTMAYA ÇALIŞIYOR
Gelelim maça. Bir kere herkes pozisyonunu biliyor ve ona göre oynamaya çalışıyor. Herkes dinamik. Herkes, Ferdi dahil ayakta kalmaya gayret ediyor. Kimse göz markajı, parmak ucunda koşu yapmıyor. Herkes ne var ne yok vermeye çalışıyor. Ama ilk 45'de bu kadar çaba bir işe yaramadı. 2. yarıda Ferdi o bahsettiğim farkı yarattı. Nefis bir gol attı. Geçen senelerde öyle bir gol atamazdı çünkü bu şekilde "sonuna kadar, ne varsa sahaya ver" mantalitesi yoktu. Ya da hocaların inandırıcılığı.. Altay "1 gollük canı olan" takımlardan. Sonra maçın iyilerinden Osayi-Ferdi işbirliği Enner'e golü attırdı. Vitor, bir sistem oturtmaya çalışıyor. Başarılı olacaktır. Ama Mesut meselesinin uzatılmadan çözülmesi lazım. İrfan gibi Pelkas gibi fark yaratabilecek oyuncular da muhakkak kazanılmalı. Orta merkezde bu maçta bilhassa Sosa çok iyi oynadıysa da merkeze 2 oyuncu alınacak belli ki. Sol kenara bir isim alınmayacaksa orada Ferdi, Mert Hakan hatta Enner de oynayabilir. Yeter ki Caner'in dönüşü gibi bir hata yapılmasın. Altay müsabakasının negatif yanı rakip artık iyice saldırırken 3. golü aramada yetersiz kalınmasıydı.
Santrfor transferi konusunu artık konuşmak dahi istemiyorum.
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