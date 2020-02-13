13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıllardır söylediğim, fikri önderliğini yaptığım yabancı hakemlerin ligimizde maç yönetmesi önerimi son 3 yılda, "Hakem değişim programı" şeklinde revize etmiştim. Fikrim şuna dayanıyor: Birkaç futbol ülkesi hariç her önemli ligde, lokal hakemler o liglerin önemli maçlarını yönetemez. Çünkü lokal hakem ortamdan-'maruz kalma'dan etkilenir. Dolayısıyla gergin ve kritik maçları yabancı hakemler yönetmeli. Benfica-Porto maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi gündemde. Ha keza Yunanistan gibi futbola güvenin yerlerde olduğu ülkelerde de yabancı hakem tartışılıyor. Bence hakemler tıpkı UEFA müsabakalarındaki gibi bir havuza girmeli, bir hafta Real Madrid-Atletico Madrid maçını yöneten Alman hakem ertesi hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetmeli. Cüneyt Çakır mesela.. Inter-Milan maçını yönetsin, İtalyan hakem Rocchi bizim F.Bahçe-G.Saray derbisini.
Bu hakem değişim programı fikrim uygulamaya geçecek gibi görünüyor. UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) hakem değişim programında anlaştılar. Artık UEFA hakemleri Copa Libertadores ya da Copa Sudamericana turnuvalarında maç yönetebilecek. Bir Kolombiya takımı ile bir Uruguay takımı arasındaki maçı Polonyalı bir hakem yönetebilecek. Ha keza Arjantinli yahut Şilili bir hakem de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa ligi maçını yönetebilecek. Hatta anlaşma iki konfederasyonun ülke turnuvalarını da kapsayacak..
☆☆
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan.. Robot hakemlerden evvelki son çıkış burası. En az 15-20 yıl hakem değişim programı tek çıkış olarak kalacak. Sonrasında zaten hakemlik diye bir meslek kalmayacak. Robotlar o işi yapacak. O zamana kadar gelin etmeyin eylemeyin F.Bahçe-G.Saray maçından başlayarak derbilerimize yabancı hakem atayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!