Yıllardır söylediğim, fikri önderliğini yaptığım yabancı hakemlerin ligimizde maç yönetmesi önerimi son 3 yılda, "Hakem değişim programı" şeklinde revize etmiştim. Fikrim şuna dayanıyor: Birkaç futbol ülkesi hariç her önemli ligde, lokal hakemler o liglerin önemli maçlarını yönetemez. Çünkü lokal hakem ortamdan-'maruz kalma'dan etkilenir. Dolayısıyla gergin ve kritik maçları yabancı hakemler yönetmeli. Benfica-Porto maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi gündemde. Ha keza Yunanistan gibi futbola güvenin yerlerde olduğu ülkelerde de yabancı hakem tartışılıyor. Bence hakemler tıpkı UEFA müsabakalarındaki gibi bir havuza girmeli, bir hafta Real Madrid-Atletico Madrid maçını yöneten Alman hakem ertesi hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetmeli. Cüneyt Çakır mesela.. Inter-Milan maçını yönetsin, İtalyan hakem Rocchi bizim F.Bahçe-G.Saray derbisini.

Bu hakem değişim programı fikrim uygulamaya geçecek gibi görünüyor. UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) hakem değişim programında anlaştılar. Artık UEFA hakemleri Copa Libertadores ya da Copa Sudamericana turnuvalarında maç yönetebilecek. Bir Kolombiya takımı ile bir Uruguay takımı arasındaki maçı Polonyalı bir hakem yönetebilecek. Ha keza Arjantinli yahut Şilili bir hakem de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa ligi maçını yönetebilecek. Hatta anlaşma iki konfederasyonun ülke turnuvalarını da kapsayacak..

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Yaklaşıyor yaklaşmakta olan.. Robot hakemlerden evvelki son çıkış burası. En az 15-20 yıl hakem değişim programı tek çıkış olarak kalacak. Sonrasında zaten hakemlik diye bir meslek kalmayacak. Robotlar o işi yapacak. O zamana kadar gelin etmeyin eylemeyin F.Bahçe-G.Saray maçından başlayarak derbilerimize yabancı hakem atayın.