Bu zamana kadar Fenerbahçe için hep "Kalitesiyle kazanıyor, hoca damgası göremiyoruz" diyorduk. Trabzonspor karşısında Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleri; daha da mühimi oyun değişikliği maçı Fenerbahçe'ye getirdi.

Fenerbahçe maça etkili başladı, baskılı bir oyunla bir an evvel sonuca gitmeye çalışır bir haldelerdi. Yine önceki maçlar gibi ön tarafta ikiye bir, dripling, dönen toplara şut gibi hücum planları yoktu. "Caner - Gökhan ortalasın birisi vursun" piyango beklentili gol arayışı; Enner Valencia'ya gelen 2 pozisyonda sonuca ulaşmayınca Trabzonspor dengeyi sağladı. 20. dakikadan itibaren oynamaya başladılar. Fener stoperlerine de Gustavo-Sosa'ya da basmaya başladılar. Oyun hakimiyeti misafir takıma geçti. Bu dönemde Sosa-Gustavo çok geriye gömüldü. Nwakaeme'yi kontrol etmekten ileri çıkamayan Gökhan'ı ekleyince Fenerbahçe 4 stoper (Lemos-Tisserand-Gustavo-Sosa) ve 2 bek ile 6'lı bir hatla kendi alanında kaldı. Ozan ile Sosa arasında 30-35 metre mesafe açıldı. Bu esnada Sosa-Lemos birbirleriyle çarpışınca top Afobe'de kaldı; Gökhan da Trabzon'un santrforunu indirmeyi düşünmeyince santrfor şahane bir gol attı. Sonrası tamamen Trabzonspor hakimiyeti. Abdülkadir 60 metre top sürdü ve Gustavo'yu sarı kartlık yaptı. Devre haklı olarak Trabzon'un üstünlüğüyle bitti.

Erol Hoca ne yapacaktı?

En mühimi sallanan Sosa'nın yerine Cisse'yi aldı. Ozan'ı Gustavo'nun yanına çekti. Burada asıl önemlisi Erol Bulut'un Gustavo-Ozan ikilisine "Ön alana yakın oynayın" dedi. Bu riskli bir tercihti ama gerekliydi.

Daha 50'de kornerden Tisserand eşitliği sağlayınca kırılgan Trabzonspor hemen demoralize oldu. İlk yarıya nispeten daha öne çıkma talimatı alan Fenerbahçeli oyunculardan bu kez stoper Tisserand topu kaptı ve hücumu başlattı. Sonrası nefis bir geçiş oyunu örneği ve Enner'in golü geldi.

Bu dakikadan itibaren tamamen Fenerbahçe vardı sahada. Ozan'ın driplingi; Gökhan'ın bindirmeleri; Samatta'nın - Mert Hakan'ın şutları; Pelkas'ın bloklanan vuruşu; nihayet Cisse'nin 4. golünü engelleyen direk.. Atılan 3 golün yanı sıra kaçanlar da bunlar. Son 7-8 dakikada geri çekilme ve Trabzonspor'un biraz daha etkili gözükmesi normaldi. Oyuna giren her oyuncunun hırsı-arzusu pozitif noktalara kaydedildi. Ademi de enteresan bir oyuncu. O boya rağmen epey atletik göründü. Erol Hoca'nın "Kasım milli arasından sonra" diye işaret ettiği dönemde daha da hazır bir Fenerbahçe göreceğiz gibi. Lakin Novak-Mert Hakan gibi isimlerin maç ritmi kazanması, Thiam'ın kendini yalnız ve düşünülmez hissetmemesi; Sadık'ın hazırlanması; Ömer Faruk'un 11 oyuncusu olduğunu görebilmesi için hafta içi hazırlık maçları alınsa iyi olur.

Fenerbahçe hırsını-konsantresini-arzusunu kaybetmezse bu ligde sonuna kadar ilerler. Trabzonspor'u zor günler bekliyor. Bordo mavililerin mevcut kadrosu ligi kaldırmaz.