Fenerliler ve Fener yönetimi şunu bilecek. "Benim hakemlerim işini bilir" olunca durum bu oluyor. Çözüm ne? Ya gücü varsa Ahmet Ketenci devreye girecek ya da bu gerçeği bilerek sezon başındaki kuvvetli futbolla yanıt verilecek. Bir süre sonra tüm 'iyi niyetli'ler de teslim olacak. Başka çare yok.