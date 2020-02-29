Ülkemizin yaşadığı ağır durum nedeniyle bu maçların oynanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Böyle zamanlarda futbol oynanmamalı. O yüzden fazla uzatmadan bir iki şey söyleyip bitireceğim yazıyı.

• Antalyaspor'u tebrik ederim. 2. yarı gayet iyi oynadılar. Ama Hakan Özmert başta bazı Antalyalı futbolcuların son saniye golüne aşırı tepkilerini anlamadım. Küme mi düştüler ne oldular?

• Fenerbahçe psikolojik olarak çözülmüş bir takım. Alanya maçında anlamıştım. Ankaragücü maçında tam olarak fişi çektiler. Bakmayın derbiye ve hocanın bir anlam ifade etmeyen açıklamalarına. Alanya maçında havlu atılmıştı. Bundan sonra kalan maçlarda 2-3 maç ya kazanırlar ya kazanamazlar.

• Kupadaki Trabzonspor maçı bu maçlardan biraz daha farklı olur. Ama ligde işi bitti Fenerbahçe'nin.

• Fenerbahçe, Alanya'ya ve Antalya'ya 5'er Kayseri ve Ankaragücü'ne de 3'er puan vererek kendi işini kendi bitirdi. Dış etkenler elbette ki çok ama çok mühim ama ilk olarak bu gerek şartı aşamadılar.

• Ersun Yanal, ve onun devri teknik adamlar artık şunu anlamalı ki taktik bilginiz yetersizse bir adım ileri gidemiyorsunuz.

• Fenerbahçe, seneye derbileri kaybetmemekle değil, bu tip maçları kazanmakla işini yapan bir teknik ekiple çalışmalı. Hiç olmazsa öne geçtiği maçları kaybetmeyecek kadar bir taktik bilgisine sahip hoca bulmalı.

• Ali Koç, seneye de üzülmek istemiyorsa birinci sınıf bir kaleci (Altay bu maçta çok iyiydi) sağ ve sol bek. Bir alfa stoper ve birinci sınıf bir striker ile çalım atabilen bir kanat oyuncusu almak zorunda. Yönetimini değiştirdikten sonra tabi.

• Ali Şansalan gayet iyi bir maç yönetti.