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Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Beşiktaş sözleri: Buruk'un zekice planı Güneş'in korkuları

Serdar Ali Çelikler: Buruk'un zekice planı Güneş'in korkuları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Beşiktaş derbisini kaleme aldı

Giriş: 05.11.2022 - 22:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Eskiden beri söylenir "orta sahayı alan maçı alır" denir. Josef-Gedson ve Salih 3'lüsü ile Torreira - Oliviera ikilisi zayıf kalır değil mi? Baştan görünüş buydu. Ama ya orta sahada, merkezde topla uğraşmaz topu hızlıca ve uzun toplarla hızlı kanat oyuncularınıza atarsanız ne olur?

  • İşte o zaman orta 3'lü fazla bile olur. Barış Alper, Rossier'i; Rashica, Umut ve sonra orada oynayan Tayfur'u per perişan ettiler. Okan Buruk'un bu zekice planını Şenol Güneş uyanıp çözemedi. İlk yarıda hatta 25 dakikada 5 korner 1 gol, 1 de pozisyon bulan bir takımdı Galatasaray.

  • Özetle Okan Buruk, "Yemişim orta merkezle uğraşmayı, direkt oyunla rakip kaleye akalım" dedi ve ters toplarla beklerin arkasına hızlı adamlarını kaçırdı. Beşiktaş ne set oyununda ne de karşılık oyununda ne de kontrada hiç bir şey yapamadı. Çok kötü oynarlarken bir duran toptan beraberlik golünü buldular. 

  • Şenol Güneş bu yaşında hala korktuğundan Allah'ın lütfu beraberliği değerlendiremedi. Muleka'yı hemen alıp 4-2-4'e dönse önde basmaya çalışsa oyuna ortak olurdu. Ama yine merkezde oynamaya çalıştılar. Gedson dışında 3 merkez oyuncusunun 2'sinden hiç yararlanamadı ve hala Galatasaray'ı ortada durduracağını sandı. 

  • Oyun ölmek üzereyken Icardi bir gol daha atınca momentum tamamen Galatasaray'a geçti.

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