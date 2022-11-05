Oliviera da belki de ilk defa bu kadar etkili ve süregelen devamlılık ile oynadı. Çok beğendim. Yine de bu kadar iyi oyuna karşın geldiğimiz nokta Icardi'nin 2 golü ile Cenk'in harika vuruşunu son anda çıkaran Muslera'nın kalitesi farkı yaratan unsurlardı.