Galatasaray'ın durumu ve oynadığı oyun gerçekten içler acısı. Hatta oynanana 'oyun' dahi diyemeyiz.

Fatih Terim maçtan önce yeniden "Ocak ayı" diye transfer mesajı verdi. İyi güzel de Ocak - Temmuz bir daha Ocak derken 15-16 oyuncu aldırmış bir hocanın hala 2 transfer dönemi daha istemesi de mantıksız. Ve aslında işin öbür tarafı da bu kadro, yani Terim'in elindeki kadro öyle hocanın sürekli bahsettiği gibi "komple değişmesi gereken çöpler"den falan oluşmuyor.

Üstelik siz ikide bir "Ocakta falan bunlar gider" derseniz adamlar neden oynasın? Bir de Fatih Terim, bu kadroyla Karius'u yere yatıramamayı açıklamalı. Fatih Hoca hiç kusura bakmasın bu takımın en formsuz ismi kendisi. Sürekli Ocaktı Temmuzdu diye diye yönetimini zorlaya zorlaya 15-16 transfer yaptırıp, Kostas'ın Diagne'nin hala parasını ödetmenin de bir hesabı olmalıdır. Ama Fatih Terim medyası hoca yerine yönetimi eleştirmeyi tercih edecektir. Mesela Belhanda'ya çakacaklardır.

Gelelim zaferin sahibine.

Beşiktaş, Burak - Victor - Nkoudu gibi çok önemli 3 oyuncusundan yoksunken; Gönül ve Atiba'nın sakatlıktan çıkmış halde iken, santraforda acemi ve yetenekleri kısıtlı Umut varken maçı özellikle 2. devrede hak ederek kazanmak gerçek bir zaferdir. Bu şartlarda bu takıma bu oyunu oynatabilmek için 2 şart vardı:

1- Oyuncuların şartlarının yerine getirilmesi... (Yani para ödenmesi)

2- Hocanın taktiği... Ve oyuncuların bu taktiğe inancı...

Bu ikisi de oldu belli ki. İşte yönetim-takım uyumu...

Abdullah Avcı, hem rahat bir nefes aldı hem de yeni başkan Ahmet Nur Çebi'ye bir hediye verdi.

Roco bu takımın oyuncusu değil. Caner sol önde, Lens her halükarda istekli ve arzulu olsalar da kötü oynuyorlar. Çok hata yapıyorlar. Diaby ha keza acemi.. Bu şartlarda G.Saray'ı iyi oyunla yenmeleri gerçekten takdire şayan. Özellikle Gökhan-Vida-Rebocho-2. devre Elneny ve Atiba çok iyi oynadılar. Ama maçın adamı golü atan, rakibi yıpratan, sürekli arayan ve çok çalışan genç Umut Nayır'dı. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Onlar 3 puandan fazlasını aldılar, rakipleri 3 puandan fazlasını kaybettiler.

Hakem Mete Kalkavan, Nzonzi ve Lens'e 1'er sarı kartı atladı. Marcao'ya da yanlış bir faul çalıp kart verdi ama onun dışında iyi yönetti.