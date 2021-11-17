Bizim Federasyonumuz ve 'Yerleşik Düzen'imiz Euro 2020 felaketini doğru analiz edemedi. Şenol Güneş'in ve ekibinin korkunç bir performans gösterdiğini, vazonun kırıldığını ve artık yapışmayacağını göremediler. Hollanda hezimeti sonrası üstüne "Yalvardılar" açıklaması gelince Güneş ile yollar ayrıldı.

İpleri eline alan Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'u getirdi. Kuntz, çok kritik Norveç maçında kötü bir oyunla 1-1'lik skorla işe başladı. Letonya'da 70'de geriye düştüğümüz maçı 97. dakikada kazandığımız penaltı ile çevirince Milli Takım, o an itibariyle Kuntz'un takımı oldu. Kendisi de bizlere hep o Letonya maçı sonrası soyunma odasını anlattı. "Taa Euro 2020'den beri süre gelen negatif enerji boşaldı. Oyuncuların üzerinden kalktı" dedi.

Cebelitarık elbette kolaydı. Ama 6 gol lazımdı. Attık. Karadağ'ı yenmemiz lazımdı, 4'de geriye düştük ama ilk devrenin son 25 dakikasından itibaren iyi-özgüvenli-kuvvetli oynayarak işi gördük. Hakan Çalhanoğlu, son 2 maçtır Regista oynuyor. Gayet de iyi oynuyor. Çağlar'la beraber en iyi ismimizdi. Orkun bile ilk kez pozitif katkı verdi. Skoru getirdi. Oyuncular arasındaki kopukluklar gitti. Direkt 11 başlayan, oyundan çıkmadan evvel yaptığı tek bir top kaybı dışında çok iyi oynayan ve asist yapan Abdülkadir Ömür'ün de Kuntz'un olumlu dokunuşlardır. Süper kötü günündeki Burak'a; çok iyi oynamayan Halil'e karşın Karadağ gibi ters bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. İnsan, "Keşke Euro sonrası Kuntz gelseydi" diyor. Evimizde 3-1 öndeyken 3-3'e gelen Letonya ve son saniyedeki saçma sapan amatörce gol yediğimiz içerideki Karadağ maçı için de ahh çekmeliyiz. Hakan-Orkun gibi 'kazma olmayan 2 merkez orta saha' kullanımı için bile teşekkürü hakeden Stefan Kuntz'a sadece basit dokunuşlarla bile iyi bir iş çıkardığı için 'Danke' diyorum.

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Büyük ihtimalle Play-Off'ları geçemeyiz. İşimiz zor değil, çok zor. Elbette futbol bu diyeceğiz ama gerçek bu.

Lakin biz Türkiye olarak bu tip gruplarda hep 2.'liği korumalıyız. Elbette liderlik hedefimiz olmalı lakin ikinciliği standart haline getirmek hem 24 takımlı Avrupa Şampiyonası'nın gediklisi haline getirir bizi hem de Dünya Kupası elemeleri için her zaman bir ümit beslememize yol açar. Hollanda'ya 2 puanla geçilmek üzücü. Geçmişe gitmeyelim 2. olmak ta en başında hedefti o hedefe ulaşıldı. Şimdi bize kura şansı lazım.