Son 10-15 günde güvendiğim ve sevdiğim bir kaç gazeteci arkadaşımdan "Galatasaray'da erken seçim ihtimali olabilir" şeklinde bir iki fısıltı duyunca Başkan Burak Elmas'ı aradım. Acaba Başkan gerçekten erken seçim gibi bir düşünceye girmiş olabilir miydi? Belki de 'Güvenoyu' almak adına böyle bir girişim yapabilir miydi?



Tanıyanlar-izleyenlerim bilirler ki yakından tanıdığım 'Derin G.Saray' iddiasında olan dostlarımdan da böyle bir girişim duymadım. Öyle ya bir erken seçim ortamı olsa toplantılar yapılır; yemekler yenir; bir yerlerden bilgiler sızar.

Başkan seçildiğinden beri haber amaçlı ilk kez aradığım Burak Elmas'a direkt sordum; işte cevabı:

"Biz 3 senelik planları ile seçime giren, bu plan ve 3 yıllık programına onay alan bir yönetimiz. Hiç bir şekilde seçime gitme planımız yok. Dönemlik gelmedik. Bizim yönetimimiz, hemen her dönem neredeyse her sene seçim isteyen, bununla geçinen, seçimleri meslek edinmiş kutupların değil; orta-uzun vadeli plan/projeleri önemseyen makul çoğunluğun, önceliğini Galatasaray'a veren renkdaşlarımızın yönetimi. Seçim bekleyen kutuplar, daha çok bekler."

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Başkan Elmas'ın kendi ağzından sözleri bunlar. Ortada sağda solda 'seçim' dillendirenler varsa bile Elmas'ın ve G.Saray yönetiminin düşüncesi bu yönde.