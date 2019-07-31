Çelikler'in bundan önceki "Ali Başkan takımın yeterli değil" başlıklı yazısı ise şöyleydi:

"Ali Koç, yüksek divan toplantısında birkaç konuya temas etti. Bir çoğunda hemfikiriz. Ama futbol takımının yeterliliği konusunda ne yazık ki başkana katılmam mümkün değil"