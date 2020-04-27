■ 11 Mart 2020 Çarşamba:

• Türkiye'de ilk resmi koronavirüs vakası açıklanıyor..

• Beşiktaşlı 1 (yazıyla: bir) yönetici 'maçlar seyircisiz oynanmalı' diyor.

• G.Saraylı taraftarlar "Korkma Beşiktaş" demeye başlıyorlar.

■ 12 Mart 2020 Perşembe:

■ VAKA SAYISI: 1

• Saat 12.30. Nihat Özdemir: "Maçlar seyircili oynanacak."

• Öğleden sonra GSTV'de yayına katılan Başkan Mustafa Cengiz: İstanbul Belediyesi ile gerekli tüm dezenfekte işlemini yaptık. Maç günü de yapacağız. Kimse endişelenmesin."

• Saat 19.45 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tüm müsabakalar seyircisiz oynanacak."

■ 15 Mart Pazar:

■ VAKA SAYISI: 18

Saat: 21.15 civarı. Fatih Terim, basın toplantısı:

"TFF böyle yapıyorsa demek ki bildiği bir şey vardır!! 50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil, özellikle Beşiktaş gibi ciddi bir rakiple oynarken.

Türkiye'de aklınıza gelebilecek her kurum kuruluş evlerine gönderildi, toplantıları iptal etti. Futbol, basketbol, hentbol gibi sporlar devam ediyor. Bunlar temas oyunu. Oyuncuya temas etme, 1.5 metrede dur mu diyelim? Tuhaf bir şeyler var ama mutlaka bilimsel bir açıklaması vardı!! Böyle olunca futbolun ruhunu geri istiyorum, derbilerin güzel şekilde oynanmasını istiyorum ama en önemlisi beraber her şeyini paylaştığım taraftarımı istiyorum.

Bizim canımız yok mu? Ailemiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu? Bu çocuklar, oyuncular, hocalar, hakemler işin aktörü. Bunlar olmazsa futbol olmaz, seyirci aktörü olmazsa da hiç olmaz.

Biz de canımızı yolda bulmadık, koca koca ailelerin reisleriyiz. Bizi neden böyle kenara atıyorlar, derbiler böyle oynanamamalı, hiçbir maç böyle oynanmamalı."

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Türkiye'deki tüm spor medyası tek ses:

• Fatih Terim'den koronavirüs İsyanı...

• Beceriksiz TFF.

• Vicdansız Bilim Kurulu..

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■ 16 Mart 2020 Pazartesi:

■ VAKA SAYISI: 47

Telekom Arena'da toplantı. Mustafa Cengiz - Abdürrahim Albayrak - Yusuf Günay - Kaan Kancal - Fatih Terim..

Abdürrahim Albayrak'ın tüm ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı öğreniliyor.

■ 23 Mart 2020 Pazartesi:

■ VAKA SAYISI :1529

■ VEFAT SAYISI: 37

Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklıyor.

• Bela okumalar

• Tehditler

• Türkiye'de tüm medya: Allah belanı versin TFF. Azıcık adamsanız istifa edin.

• Maçları oynatırsanız böyle olur.

• Sorumlusu TFF.

• Spor Bakanı ne iş yapar?

• Yetmez, hükümet ve Bilim Kurulu da suçlu.

• Muslera'nın ve Mariano'nun kendi ülke basınına doğrudan siyasi açıklamaları..

• Twitler- kampanyalar.. Trollere hedef göstermeler..

■ 27 Mart Cuma 2020

■ VAKA SAYISI: 5.698

■ VEFAT SAYISI: 92

Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklıyor.

16 Mart'taki toplantıya katılan 5 kişiden 3'ünün testi pozitif çıkmış oluyor.

■ 28 Mart Cumartesi 2020

■ VAKA SAYISI: 7.402

■ VEFAT SAYISI: 108

Kaan Kancal, Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıklıyor. Böylece 16 Mart'ta Telekom'daki toplantıya katılan 5 kişinin Mustafa Cengiz dışındaki 4'ünde Covid-19 pozitif görülüyor.

■ 30 Mart Pazartesi 2020

■ VAKA SAYISI: 10.827

■ VEFAT SAYISI: 168

• Fatih Terim taburcu oluyor.

• 15 Mart (G.Saray- Beşiktaş maçının tarihi) üzerinden 14 günlük resmi karantina süresi geçmiş oluyor ve o hafta sonu oynanan maçlarda stadyumda bulunan hiç bir futbolcu - hakem - spor adamı ya da görevlide koronavirüse rastlanmıyor.

TFF'ye, daha doğrusu Bilim Kurulu'na saldıran Türk medyası: Tııssssssssss...

14 günlük resmi karantina süreci sonunda sadece 4 kişide; o da bir toplantıya aynı anda katılan 4 yöneticide virüs çıkıyor. Virüse yakalanan bir tane bile futbolcu olmadığı resmen biliniyor. Türk medyası yine : Tııssssssss.

■ 20 Nisan Pazartesi 2020

■ VAKA SAYISI: 90.980

■ VEFAT SAYISI: 2.140.

Şansal Büyüka'ya konuşan Fatih Terim şunları söylüyor: "Şartlar böyle... Futbol ailesinin içinde kim varsa, itiraz yok, bahane üretmek yok, asla şikayet yok. Öyle -bi dakika, hop ne oluyor- deme zamanı değil... Çıkıp oynayacağız. Mevcut şartlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, “öf-pöf” demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız."

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Vaka sayısı 18 iken ve vaka sayısı 90.980 iken ayrıca 2.140 vefat varken konuşan aynı teknik adamın sözleri bunlar.

Peki;

■ Türk medyası? = Tııııssssssss

■ Twitter kabadayılığı? = Vızzz

■ Bela okuma? = Cısss

■ Hesap soracaklar? = Sussss.

İşte size Türk medyasının hali pür meali. O gün de maçları seyircisiz oynatma kararını vermek TFF'yi aşıyordu; bugün de oynatma kararını vermek onları aşıyor. O gün o karar, olabildiğince; şartlar elverdiğince doğruydu. Bugün de bu karar olabildiğince, şartlar elverdiğince doğru olacak.

Her şey aynı iken değişen açıklamalar ve bizim medyamızın kişiye göre değişen tepkiselliği ise ibretlik bir durum olarak tarihe kazınacak.