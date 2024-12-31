Serdal Adalı mesaiye başladı: İlk günde 3 toplantı

Serdal Adalı başkanlığının ilk gününde dün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda Adalı'nın başkanlığını kutlamak için pasta kesildi.

Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret eden Adalı, kulüp personelleriyle selamlaşırken teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile buluştu.

Adalı, Topraktepe ve Uysal'dan takımdaki ve tesislerdeki son durum ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Adalı, Ümraniye'nin ardından ise saat 18.00 sularında yönetim kurulu ile bir araya geldi. Seçim değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda izlenecek yol haritası da tekrar masaya yatırıldı.