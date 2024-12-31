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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı mesaiye başladı: İlk günde 3 toplantı - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı mesaiye başladı: İlk günde 3 toplantı

        Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Serdal Adalı, görevine başladı.

        Giriş: 31.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:20
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        Serdal Adalı'dan ilk günde 3 toplantı!
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        Serdal Adalı başkanlığının ilk gününde dün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda Adalı'nın başkanlığını kutlamak için pasta kesildi.

        Tebrikleri kabul eden Adalı, Merkez Hakem Kurulu gündemiyle gerçekleşen toplantının ardından soluğu Ümraniye'de aldı.

        Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret eden Adalı, kulüp personelleriyle selamlaşırken teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile buluştu.

        Adalı, Topraktepe ve Uysal'dan takımdaki ve tesislerdeki son durum ile ilgili detaylı bilgi aldı.

        Adalı, Ümraniye'nin ardından ise saat 18.00 sularında yönetim kurulu ile bir araya geldi. Seçim değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda izlenecek yol haritası da tekrar masaya yatırıldı.

        Adalı ve kurmayları, başta futbol takımının durumu olmak üzere kulüpte devam sorunların sorunların çözümü için harekete geçti.

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