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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: "En acil hedefim takımı ayağa kaldırmak" - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: "En acil hedefim takımı ayağa kaldırmak"

        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kongre üyeleri ile buluşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:51
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        "En acil hedefim takımı ayağa kaldırmak"
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        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, dün gerçekleştirdiği Akaretler Cemiyeti buluşmasında, "Kulübü Akaretler'e taşımayacağız ama Akaretler'in ruhunu kulübe taşıyacağız" dedi.

        Adalı’nın dün akşam İstanbul Yelken Kulubü’nde gerçekleştirilen 1903 Birliği ile buluşmasında ise ”En acil hedefim, bu takımı ayağa kaldırarak zirveye taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

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