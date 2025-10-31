Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan merak edilen sorulara çarpıcı yanıtlar: Eduard Graf, Sergen Yalçın, Rafa Silva... - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan merak edilen sorulara çarpıcı yanıtlar: Eduard Graf, Sergen Yalçın, Rafa Silva...

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:57
        Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ASpor'a konuk olurken merak edilen soruları da yanıtladı. Adalı'nın özellikle teknik direktör Sergen Yalçın, scout şefi Eduard Graf, Rafa Silva ile ilgili sözleri dikkat çekerken perde arkasında yaşananlara dair de şifreler verdi.

        EDUARD GRAF KONUSU

        "Sergen hoca yeni scout sistemini kuracak ama mevcut ekipten çok farklı bir şey olmayacak. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout sisteminde çalışacak. Sergen Yalçın, Eduard Graf ile çalışır çalışmaz; bu onun en doğal hakkı. Ahmet gider, Mehmet kalır. Önemli olan kurduğumuz sistemin devam etmesi."

        SERGEN YALÇIN'LA SORUN VAR MI?

        "Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik direktörün ve ekibin yaptığı transferlere bugüne kadar 'çok iyi transferler yapılmış' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil. Takımın genel halinden memnun değil. Hocamız ne istiyorsa yerine getireceğiz. Sergen hocanın zaman zaman maçlardan sonra yaptığı açıklamalar var, benim de rahatsız olduğum açıklamalar var ama bu Sergen Yalçın ya. Ertesi sabah 'Orası biraz yanlış oldu abi' de diyor. Hocayla aramızda bir sorun yok. Her yazılana inanmayın."

        RAFA SILVA KONUSUNDA NELER YAŞANDI?

        "Keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Rafa enteresan bir karakter, sohbeti de çok güzel. Devre arasında gidecek lafı benim de kulağıma geldi ama şu ana kadar konuştuğumuz hiçbir şey yok. Rafa, dün sabah içerdeki toplantıda yoktu. 'Çağırın şunu' dedim. 'Ağrın geçsin artık' diye espri yaptık. Sonra aradılar, 'Rafa çıktı antrenmana' dediler. Rafa, buraya gelirken, 'sabah GYM'e çıkmam' demiş. Sergen Hocanın o çıkmaz, bu çıkmaz gibi bir şeyi yok. Sergen Hoca'nın da kendine göre kuralı ve disiplini var. Performansı kötü olabilir ama bu Rafa Silva. Devre arasında gidecek diye bir şey yok."

