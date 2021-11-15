"İYİ Kİ KALBİM OLDUN"

Gecede mor bir elbise giymeyi tercih eden Nihan Yönel ise, gönderilerine, "İyi ki geldin, kalbim oldun..." sözlerini not düştü. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.