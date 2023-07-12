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Mutfağa yeni girmeye başlayanların bile kolayca pişireceği şerbetli irmik, 7’den 70’e en sevilen tatlı olmaya adaydır. Damaklarda kalıcı tat bırakmak isteyenler için pratik bir lezzet olan bu tarif, çay saatlerinin başrolünde görülebilir. Yumuşacık dokusu ve süngerimsi kıvamıyla kendine hayran bırakan şerbetli irmik tatlısı tarifi için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Kaç kişilik: 10 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika hazırlama / 1 saat pişirme

Kalori: 1 dilim için 376 / kcal

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Şerbetli irmik tatlısı malzemeleri kolay ulaşabilecek malzemelerdir. Bu tatlının gerektirdiği malzemeler, çoğu kişinin evinde halihazırda olan malzemelerdir. Tarif öncesinde malzemeleri hazır edebilir ve tezgâhın üzerine koyabilirsiniz. Böylece daha pratik ve hızlı bir pişirme deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte şerbetli irmik tatlısı malzemeleri;

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9 yemek kaşığı toz şeker

9 yemek kaşığı irmik

3 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

Bu malzemelerin yanı sıra fırın kabını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacınız bulunuyor.

Şerbeti için ise;

1 ya da 2 adet limonun suyu

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Pişirme Önerisi: Şerbetli İrmik tatlısı yapım aşamalarına geçmeden önce bu tarif için bazı tüyoları öğrenmekte yarar var. Şerbetli tatlılarda kıvam ve dökülme zamanı son derece önemlidir. Bu tür tatlıların fırından alındığı gibi bekletilmeden ılık şerbet ile buluşturulması gerekir.

Şerbetli irmik tatlısı yapımı için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Yumurtayı, toz şekeri ve yoğurdu derin bir kapta mikser aracılığıyla çırpın. Burada toz şeker eriyene kadar çırpmak önem taşır.

1 su bardağı süt ve 1 paket vanilin ekleyerek karıştırmaya devam edin.

1,5 su bardağı elenmiş unu, 1 paket kabartma tozunu ve 9 yemek kaşığı elenmiş unu karşılıma ekleyerek güzelce karıştırın.

Fırın kabını tereyağı yardımıyla yağlamaya başlayın. Tatlı harcını ise kalıba alın ve üzerini spatula yardımıyla düzelterek göze uygun hâle getirin.

Hazırladığınız harcı önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.

Bu sırada tatlının şerbetini hazırlamaya başlayın. Toz şeker ve suyu yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra bu karışıma 3 – 4 damla limon suyu sıkmanız gerekir. Ardından kaynayan şerbeti 5 dakika daha bekleterek ocaktan alın. Bundan sonra ılınmasını beklemelisiniz.

Bu sırada pişen tatlıyı fırından aldıktan sonra sıcaklığını kaybetmeden üzerine ılık şerbet dökün. Bu sırada şerbetin içini çekmesine fırsat vermek için 10 dakika beklemek faydalı olabilir.

Bu bekleme süresinden sonra tatlıyı dilimlemeye ve servis etmeye başlayabilirsiniz.

Servis Önerisi: Şerbetli irmik tatlısını hazırladıktan sonra üzerine tercihe bağlı olarak; Antep fıstığı, toz fındık ya da file badem serpebilirsiniz.

Afiyet Olsun.