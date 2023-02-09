Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Serbest bölgelerde bulunan Hazine arazilerine yeni düzenleme

Arazisi Hazinenin mülkiyetindeki serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden üstyapının tahliye sürecine ilişkin esaslar belirlendi

Giriş: 09.02.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Serbest bölgelerde bulunan Hazine arazilerine yeni düzenleme
AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yıl yasalaşan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Serbest Bölgeler Kanunu'nda düzenlemeye gidilmişti. Yönetmelikte de söz konusu düzenlemelere ilişkin hususlar yer aldı.

Buna göre, arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresi sona eren veya ruhsatı iptal edilen kullanıcılara verilecek tahliye süresi içinde üstyapıdan çıkarılmayan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Değişiklikle, arazisi Hazinenin mülkiyetindeki serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden üstyapının tahliyesinin hızlandırılması ve kullanıcı tarafından üstyapıdan çıkarılmayan malların, kullanıcının mülkiyet hakkının ve üçüncü kişilerin alacak haklarının korunması suretiyle tasfiyesinin kolaylaştırılması sağlanacak.

Bakanlık, böylece üstyapıların hızla ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3.5 yaşındaki Miran'ı, ona sarılan babası kurtardı
3.5 yaşındaki Miran'ı, ona sarılan babası kurtardı
Depremde enkaz altında kalanlar ne kadar süre hayatta kalabilir?
Depremde enkaz altında kalanlar ne kadar süre hayatta kalabilir?
"Giresun’un güneyi risk altında"
Umudun adı 2 yaşındaki Mert! 79. Saat!
Umudun adı 2 yaşındaki Mert! 79. Saat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.