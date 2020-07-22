TV 8 kanalında yayınlanan ve beğeni ile izlenen bir yarışma programı olan Doya Doya moda programında jüri üyesi görevini üstlenen Seray Sever'in özel hayatı 2 yıl önce evlendiği kendisinden 10 yaş küçük eşi ile yatak fotoğraflarını Instagramda paylaşmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever’in Eşi Kimdir? Seray Sever kaç yaşında? Seray Sever ve hayatı hakkında merak edilen tüm konuları sizler için derledik.

27 Şubat 1973, İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Türk sunucu, dizi, film ve reklam oyuncusu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Uzun adı Nimet Seray Severdir. Annesi Serap Sever, babası Tamer Severdir. Soner Sever adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Seray Sever eğitimi esnasında TÜBİTAK’ın Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan güzel sunucu eğitim döneminde hobi olarak reklamlarda rol almaya başlamış ve ardından 1990 yılında TRT Popstop müzik eğlence programının sunuculuğu için teklif almıştır ve 3 yıl boyunca bu programı sunuculuğunu yapmıştır. 1995 yılında o dönem popüler olan Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klipinde ve Mirkelam'ın Tavla klipinde yer alarak klip oyunculuğuna da adım atmıştır. 1996 yılında ise ATV ekranlarında yayınlanan Sabah Şekerleri, 1996 yılında ATV’de Pazar, 1998 yılında Seç Bakalım, 1999 yılında Şans Kapıyı Çalınca gibi programların sunuculuğunda yer almıştır.

Daha önce her ne kadar 2 dizide rol almışsa da adını 2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide başrolünü üstlenerek duyurdu. Seray Sever dadı dizisinin ardından Ev Hali, Aşk Olsun, Dolunay Katili, O Şimdi Asker, Kurtlar Vadisi, Esir Şehrin İnsanları, Krypton, Popstar, Türkstar, Sevgili Karım, Seray Sever’le Baş Başa, Başka Yerde Yok, Sabahın Körü gibi, Ekosantrik, Küçük Hesaplar gibi birçok başarılı projenin içerisinde yer almıştır.

2006 yılının Şubat ayında Seyhan Müzik aracılığı ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar isimli albümünü yayınlayarak müzik piyasasına da giriş yaptı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı ve kliplerde de kendisi oynadı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu ve yapımcı olarak Sen Harikasın, Artı 18 ve Aşk Kaç Beden Giyer isimli dizilerini hazırlamıştır ancak diziler genelde tek sezonda ve kısa sürmüştür. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi bir New York markası olan Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

1994 yılında 21 yaşında iken Uğur Kozanoğlu ile evlenmiş 5 sene süren evliliklerinin ardından evliliklerinin kumar yüzünden bittiği iddiaları ile sonunda ayrılıkla noktalandı. Ardından Hakan Altun, Ömer Durak, İlhan Mansız, Kürşat Başar ve Eray Sümbül ile beraberlikleri gündeme gelmiştir.

Güzel sunucu ve oyuncu Seray Sever 2018 yılının Nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile hayatlarını birleştirerek evlendi. Eşi ile aralarındaki yaş farkı 10 yaş olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenerek dünya evine girmişti. Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever şu an 47 yaşında ve ilk evliliği Seray Severle olan eşi Eray Sünbül ise 37 yaşında. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Seray Sever’in boyu 1.67 cm, kilosu 60 kg ve balık burcudur.