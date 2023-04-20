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Seray Sever'in ikiz kızları bir yaşında

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever'in ikiz kızları Sofia ve Alya birinci yaşına bastı. Kızlarının doğum gününü kutlayan Sever, "Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, bolluk bereketleriyle büyüsünler" ifadelerini kullandı

Giriş: 20.04.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Seray Sever'in ikiz kızları Sofia ve Alya bir yaşında - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

2018'de Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, 2022'de de ikiz çocukları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin kızları birinci yaşında bastı.

Kahverengi ve sarı renklerin hakim olduğu balonlarla süslenen bir organizasyon ile kızları Sofia ve Alya'nın doğum gününü kutlayan Seray Sever, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

"EN KIYMETLİLERİM"

Seray Sever, duygularını "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün bir yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, bolluk bereketleriyle büyüsünler. Rabbimin lütfuyla kolaylıkla tüm hayallerine hayırlısıyla kavuşsunlar. Allah'ım nazarlardan korusun. İyi ki geldiniz minnoşlarım" sözleriyle dile getirdi.

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