Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Seray Sever'in 'dadı' isyanı: 1500 dolardan kapı açıyorlar! - Magazin haberleri

Seray Sever'in 'dadı' isyanı: 1500 dolardan kapı açıyorlar!

Üç ay önce ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever, dadı ücretlerine isyan etti. İlk kez anne olma sevincini yaşayan Sever, "Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor... Her şey uçmuş gidiyor!" dedi

29.07.2022 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, oğulları Kurt Efe için tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret sosyal meydada gündem oldu. 2018'de Eray Sünbül ile evlenen ve üç ay önce de ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu Seray Sever de aynı durumdan dert yandı.

  • 'DADI' İSYANI

    İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1500 (27 bin TL) dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor!" ifadelerini kullandı.

  • "HER SANİYE AŞKLA GEÇİYOR"

    İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Sever, daha önce yaptığı paylaşımına da "Allah'ım nazarlardan korusun... Alya’m ve Sofia’m... Nefesim, kalp atışım kızlarımızın ilk fotoğrafları... Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun, bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara..." notunu düşmüştü.

  • TORUNLARINI GÖREMEDİ

    Öte yandan Seray Sever, geçtiğimiz aylarda büyük bir acıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle torunlarını kucağına alamadan hayata veda etmişti.

  • "BABAM İÇİMDE YAŞIYOR"

    Seray Sever, ardından hamilelik fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

    Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.