"Sizin adınıza ben utandım!"

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıklarına ilişkin Elmalı davası Türkiye'nin gündemine oturdu. Davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkmasından sonra ünlüler isyan etti. Bazı isimler ise maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan itiraf etti.
Yaşanan olay sonrasında ünlü oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.
30 yaşındaki Kaya, "Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Dün yaptığı bu açıklamanın ardından çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen oyuncu, bazı takipçilerinden gelen çirkin yorumlar karşısında ise isyan etti.
Kaya, konuyla ilgili, "Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabii bunların arasında bu tür yorumlar da yapılmış. İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çokta şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu. Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyamda mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım. Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak! Destekleyen herkese minnetle..." şeklinde konuştu.
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da (21), kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunmuştu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum" demişti.
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