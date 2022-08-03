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Serap Paköz'ün son hali olay oldu! - Magazin haberleri

Serap Paköz'ün son hali olay oldu!

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Serap Paköz'ün son görüntüsü sosyal medyayı salladı. Takipçileri, ünlü sunucuyu tanımakta zorlandı

03.08.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

  • "BÖYLE MUTLUYUM"

    Daha önce takipçilerinin, "Doğallığınızı kaybetmişsiniz." şeklindeki yorumlarına, "Ben mutluyum." yanıtını veren Paköz'den yeni fotoğraflar geldi. Serap Paköz, tatilde bir restoranda verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

  • 'TANIYAMADIK!'

    Paköz'ün son hali takipçilerini yine şaşırttı. Sunucunun değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, Serap Paköz'ün gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

    "TANIYAMADIK!"

    İşte o yorumlardan bazıları:

    *Siz Serap Paköz müsünüz?

    *Maşallah bayağı filtrelenmişsiniz, 20 yaşında gibi olmuşsunuz.

    *Tanıyamadık... Simanız tamamen değişmiş...

    *Hiç size benzetemedim, Serap Paköz nerede?

  • ÇİLEDEN ÇIKARAN YORUM

    Ayrıca, "Estetikten dolayı konuşamıyor." ve "Eski haliniz daha güzeldi." şeklindeki yorumlara maruz kalan Serap Paköz, sessizliğini bozmuştu.

  • "ONUNLA ALAKASI YOK"

    Eleştirilerin ardından Paköz, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar, 'Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu' diyor. Ben her şeyimi paylaştım sizlerle. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, yedi tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum." demişti.

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