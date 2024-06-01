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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... Cani 3 saat rehin almış - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... Cani 3 saat rehin almış!

        Ankara'da, 42 yaşındaki Selahattin Özdemir tarafından öldürülen vergi başmüfettişi 45 yaşındaki Serap Doğan'ın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastıktan 9 dakika sonra polis ekibinin binaya ulaştığı, yöneticinin "Serap diye biri yok" demesi ve telefonla aradığı Serap Doğan'ın, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" sözleri üzerine tutanak tutup, ayrıldığı ortaya çıktı. Özdemir'in eşya taşındığı için açık olan kapıdan binaya girip, çatıyı çıkarak Doğan'ın terasına atladığı belirlendi. İşte yürek yakan detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:44
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        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
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        Ankara'da, metal doğrama işi ile uğraşan ve evli olan Selahattin Özdemir (42), önceki gün, 1 yıl önce tanışıp saplantı haline getirdiği vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın (45) ablası ile oturduğu Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 852'inci Sokak’taki eve gitti.

        SERAP'I ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Özdemir, Serap Doğan'ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Serap Doğan, önceki gün Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

        ÇATIDAN TERASA ATLAMIŞ

        Özdemir'in binaya girişi ve Serap Doğan'ın KADES uygulaması üzerinden yardım istemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Selahattin Özdemir, sabah Serap Doğan'ın ablası Aysel Doğan ile oturduğu 5 katlı apartmana, binada eşya taşındığı için açık olan kapıdan girdi.

        SERAP, 'KADES' BUTONUNA BASTI

        Çatıya çıkan Özdemir, buradan abla Aysel Doğan'ın en üst kattaki evinin terasına atladı. Bu sırada Serap Doğan, saat 09.51'de KADES butonuna bastı. Polis ekibi 9 dakika sonra binaya ulaştı.

        "YANLIŞLIKLA BASTIM SORUN YOK"

        Bina yöneticisi, Aysel Doğan'ı tanıdığı için, polise Serap adında birisi oturmadığını söyledi. Polis, uygulamada çıkan Serap Doğan'ın telefon numarasını aradı. Serap Doğan telefonda polise, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" dedi. Polis tekrar numarayı aradığında telefon açılmayınca tutanak tutarak ayrıldı.

        SERAP'I 3 SAAT REHİN ALMIŞ

        Selahattin Özdemir, yaklaşık 3 saat boyunca Serap ve Aysel Doğan'ı yanındaki iki silahla rehin aldı. Özdemir, daha sonra Serap Doğan'ı çatı katına çıkardı. Bunu fırsat bilen Aysel Doğan, saat 13.00'te 112'yi arayarak tekrar ihbarda bulundu.

        POLİS CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

        Binaya polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Aysel Doğan, polisi görünce evden çıktı. Polis eve girdiğinde Serap Doğan ve Selahattin Özdemir'in cesetleriyle karşılaştı. Selahattin Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendi ablasını arayarak, "Bütün malım senin" dediği de öğrenildi.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TALEP ETMİŞ

        Serap Doğan'ın, Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı, ayrıca elektronik kelepçe ile denetim altına alınmasını da talep ettiği belirtildi.

        SON DİLEKÇEYE ÖLÜM TEHDİDİNİ YAZMIŞ

        Serap Doğan'ın son dilekçesinde Özdemir'in kendisini, "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla öldüreceğim seni" diyerek, tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
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        #Serap Doğan
        #Son dakika haberler
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