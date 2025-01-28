Seranit Granit Seramik talep toplamaya devam ediyor! Seranit Granit Seramik kaç lot verir?
Seranit Granit Seramik için 27 Ocak itibarıyla başlayan talep toplama süreci devam ediyor. Firmanın yüzde 35'i halka açılırken, 150 milyon 50 bin lot dağıtılması bekleniyor. 'SERNT' kodu ile önümüzdeki günlerde borsada işlem görecek firma 1.8 milyar TL'lik kısmı yatırımcılar için ayırdı. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...
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Seranit Granit Seramik talep toplamaya devam ediyor. 'SERNT' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma 1.8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Firma kazanacağı fonun en büyük kısmını finansal borçların ödenmesi için kullanacak. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...
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SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR
Firma, 27-28-29 Ocak saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.
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SERANİT GRANİT SERAMİK KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Dağıtılacak olası lot miktarı ise şöyle;
150 Bin katılım ~ 750 Lot (9000 TL).
250 Bin katılım ~ 450 Lot (5400 TL).
350 Bin katılım ~ 320 Lot (3840 TL).
500 Bin katılım ~ 225 Lot (2700 TL).
700 Bin katılım ~ 160 Lot (1920 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1224 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (840 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 51 Lot (612 TL).
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SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.
Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.
Yüzde 10 İnşaat yatırımları.
Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.
Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.
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SERANİT GRANİT SERAMİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST ilk işlem tarihi açıklanmadı.
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SERANİT GRANİT SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.