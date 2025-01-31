Seranit Granit Seramik borsada ne zaman işlem görecek? Seranit Granit Seramik kaç lot verdi?
29 Ocak'ta talep toplama sürecini bitiren Seranit Granit Seramik'in halka arz sonuçları da açıklandı. Firmanın halka arzına 153 bin 11 kişi katılırken şimdi gözler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe döndü. Peki, Seranit Granit Seramik ilk BIST işlem tarihi nedir?
- 1
Seranit Granit Seramik halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi beklemeye başladı. 150 milyon 50 bin lot dağıtan firma kişi başına 265 lot verdi. Peki, Seranit Granit Seramik'in ilk BIST işlem tarihi nedir?
- 2
SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı. Firma 150 milyon 50 bin lot dağıttı. Kişi başına 3180 TL değerinde 265 lot düştü. Halka arza toplamda 153 bin 11 kişi katıldı.
- 3
SERANİT GRANİT SERAMİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma 4 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
-
- 4
SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.
Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.
Yüzde 10 İnşaat yatırımları.
Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.
Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.
- 5
SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.
- 6
SERANİT GRANİT SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
-
- 7
SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 27-28-29 Ocak saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.