Sera sektörünün nabzı Afyon’da atacak

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Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri Derneği (Serkonder), sektör paydaşlarını bir araya getirme hedefi ile 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Afyon'da bir fuara imza atmaya hazırlanıyor.

Yurtiçi ve yurtdışından 2 bine yakın katılımcının beklendiği fuar hakkında konuşan Serkonder Başkanı Cengiz Yaylalı, "İlk kez gerçekleştirilecek, bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz fuar sayesinde sera üreticisi, tarıma yatırım yapmak isteyen firmaları bir araya getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Yaylalı, fuara market zincirlerinin satın alımcıları ve sebze ihracatçılarının da katılım göstereceğini aktararak, "Sektörün her bir halkasını bir fuarda buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Her güne ayrı birer konuşma panellerinin de olacağını dile getiren Yaylalı, "Fuarın ilk günü Sera-Bir Başkanı Arzu Şentürk Salık, Alarko Holding Genel Müdürü Murat Yılmaz, Farmco Holding Cenk Özgür ile sektörün gelecek planlarını konuşuyor olacağız. Derneğimizin 70 üyesinin hazır bulunacağı fuara tarım danışmanları ile Tarım Bakanlığı yetkilileri de katılım gösterecek" bilgilerini paylaştı.