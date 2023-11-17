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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sera isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SERA ADININ ANLAMI NEDİR?

Sera ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sera adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sera isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SERA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sera ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sezgili, sezen.

Görkemli ve gösterişli yapı.

Saray, büyük konak, köşk.

Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser.

SERA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sera adını koymak caizdir.

SERA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sera ismini kullanan 1.275 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sera ismini kullanan 385 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sera ismini kullanan 122 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sera ismini kullanan 83 kişi bulunmaktadır.

SERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sera ismindekiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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