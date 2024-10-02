Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle tercih edilen Sera Gölü son yıllarda çamurlu ve kötü görüntüsü ile dikkat çekerken, berraklığına bir türlü kavuşamayan Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) dere yatağına çökeltim havuzu yapılmaya başlandı.