Şentop, Paylan'ın yasa teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın HDP'li milletvekili sözde “Ermeni Soykırımı’nın' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

JET İADE YAZISI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.