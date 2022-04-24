Akşener'den Paylan'ın teklifine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM'ye verdiği sözde soykırım teklifiyle milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk milletinin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." ifadelerini kullandı.

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