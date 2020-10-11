A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldığını açıklarken teknik direktör Şenol Güneş, bu duruma tepki gösterdi. Güneş, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Kaan Ayhan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız artık, değiştireceğiz. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Dönecek, kendi takımında tedaviye gidecek. Maç içinde bir sorunu oldu, oynama şansı yoktu. O yüzden kamptan çıktı" ifadelerini kullandı.

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