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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: "Geç geldi, ceza aldı..."

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Dün sahaya inen Beşiktaş'ta antrenmana gelemeyen Dele Alli, bugün akşam gerçekleştirilen antrenmanda takıma katılırken Şenol Güneş de İngiliz oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Güneş "Geç geldi, ceza aldı. Önemli bir şey değil, kendisi de biliyor. Hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı

Giriş: 23.03.2023 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması:
HABERTURK.COM

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman devam ederken basın mensuplarının yanına gelerek Dele Alli'nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

İngiliz oyuncunun antrenmana çıktığını belirten tecrübeli çalıştırıcı açıklamasında "Bir şey söylememe gerek yok, 'Dün yağmur yağdı haber alamadık, gelemedi' dedik ne kadar ciddiye alındı. Türkiye'nin depremi dedik, zeminden, binadan, kolondan bahsettik siz Dele Ali'nin gelip gelmemesini merak ettiniz. O geç geldi, ceza aldı. İdman programı belli. Çok fazla gündem oldu. O kadar önemli bir konu değil. Kendisi de biliyor. Hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

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