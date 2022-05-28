Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.