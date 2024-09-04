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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Gel dediler, geldik - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Gel dediler, geldik

        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı. Güneş, yaptığı kısa açıklamada, "Gel dediler, geldik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:47
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        Şenol Güneş: Gel dediler, geldik
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        Trabzonspor'un teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Şenol Güneş, saat 18.20 sıralarında Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarların çiçeklerle karşıladığı tecrübeli teknik adam alandan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Güneş, yeni gelmediğini belirterek, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama bugün değişik duygularla geliyorum. Giderken işlerimde vardı. Başkan da aradı konuşalım diye ama dönerken Trabzon'a gelirken bu sefer görev için gelmiş oldum. Trabzonspor tabii bende önceki dönemde Abdullah Avcı ile birlikte çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya ise İhsan hoca ile birlikte çıktı. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni bir dönem başlayacağını görüyoruz. Yönetim kurulu ve başkan benimle görüşmek istedi. Gel dediler geldik. Geldiğimiz ilk gün yarın takımla birlikte olacağım. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığımız bir şehir zor bir dönem biliyorum. Başarı sonrası sıkıntıları daha ağır olabiliyor. Travmaları atlatıp yeni bir düşünce ile yeni bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de alacağı oyuncularla yarışmada başarılı olmak için güzel futbol iyi sonuç isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması taraftarında bunu keyifle izlemesi inşallah en güzeli olacaktır" ifadelerini kullandı.

        Yeni bir işe başlamış gibi hissettiğini belirten Güneş, " Duygularımın mantıkla birleşeceği bir dönem yaşayacağız. Tecrübenin önde olacağı bir dönem yaşayacağız. Bunun nasıl olacağını anlatacağım. Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Liderlerin yol göstermesi rehber olması çok önemli. Benden beklediklerini taraftara ben veririm. Camiaya güzel bir ışık vermek istiyoruz" diye konuştu.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisini bekleyen taraftarları selamlayarak havaalanından ayrıldı. Güneş, takımla birlikte yarın ilk antrenmanına çıkacak.

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