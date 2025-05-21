Ordu'da yürek yakan olay, dün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.

REKLAM advertisement1

İddiaya göre, Mayıs Yedisi (Ordu, Giresun ve Trabzon'da yazın gelişini müjdeleyen bayram) nedeniyle denize giren Y.K, Orhan Kadirhan Bilkay (17) ve A.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ DHA'daki habere göre çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ LİSE ÖĞRENCİSİ DENİZDEN ÇIKARILDI Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÜÇ GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI Boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenciden Orhan Kadirhan Bilkay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Bilkay'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.