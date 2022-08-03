Sezonun yaz dizilerinden biri olan ve her Perşembe akşamı izleyiclerin karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım dizisi final iddiaları ile gündemde. İşte, başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı dizinin final iddiaları ile ilgili bilgiler...