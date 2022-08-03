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Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, bu hafta son bölüm mü? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor, fragman yayınlandı mı?

Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, bu hafta son bölüm mü? Seni Kalbime Sakladım neden final yapıyor?

TRT1'in ilgiyle izlenen yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım, yarın 6. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin final yapacağı iddiası ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki, Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor ve final sebebi nedir?

03.08.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sezonun yaz dizilerinden biri olan ve her Perşembe akşamı izleyiclerin karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım dizisi final iddiaları ile gündemde. İşte, başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı dizinin final iddiaları ile ilgili bilgiler...

  • SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 30 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi Seni Kalbime Sakladım final kararı aldı. 

  • Bu haber sonrasında ise sosyal medyada TRT'ye dizinin 13 bölümlük anlaşmasının olup olmadığı sorulmaya başlandı. Final kararının bu hafta içerisinde onaylanması bekleniyor. 

  • SENİ KALBİME SAKLADIM NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

    Seni Kalbime Sakladım dizisinin 11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanacak olan 7. bölümüyle final yaparak sona ermesi bekleniyor.

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