Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'de profesör oldu.

Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KİTAPLARI

17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski

Vatandaş için Deprem Rehberi

İstanbul Depremi

Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

Türk Jeostratejisi

Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası