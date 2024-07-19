Ozan Güven: Saygılarımla krallar
Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Mustafa Denizli ve Necati Akpınar bir araya geldi. O anı ölümsüzleştiren Güven, "Saygılarımla" notuyla yayımladı
Giriş: 19.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:49
Oyuncu Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, bir araya geldi. Ünlü isimlere yapımcı Necati Akpınar ve teknik direktör Mustafa Denizli de eşlik etti.
Akşam yemeği yiyen ünlü isimlerden Ozan Güven, çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Saygılarımla krallar" notuyla yayımladı.
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