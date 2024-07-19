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Oyuncu Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, bir araya geldi. Ünlü isimlere yapımcı Necati Akpınar ve teknik direktör Mustafa Denizli de eşlik etti.

Akşam yemeği yiyen ünlü isimlerden Ozan Güven, çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Saygılarımla krallar" notuyla yayımladı.