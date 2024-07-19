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        Haberler Magazin Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Mustafa Denizli ve Necati Akpınar aynı masada - Magazin haberleri

        Ozan Güven: Saygılarımla krallar

        Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Mustafa Denizli ve Necati Akpınar bir araya geldi. O anı ölümsüzleştiren Güven, "Saygılarımla" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:49
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        "Saygılarımla"
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        Oyuncu Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, bir araya geldi. Ünlü isimlere yapımcı Necati Akpınar ve teknik direktör Mustafa Denizli de eşlik etti.

        Akşam yemeği yiyen ünlü isimlerden Ozan Güven, çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Saygılarımla krallar" notuyla yayımladı.

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        #Şener Şen
        #Selçuk Yöntem
        #Mehmet Aslantuğ
        #ozan güven
        #Mustafa Denizli

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