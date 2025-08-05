Şener Şen hakkındaki iddia yalanlandı

Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Şen'in yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre; usta oyuncunun sağlık durumu oldukça iyi. Şen'in, yeni sezon için birçok yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve senaryolar okuduğu belirtildi.