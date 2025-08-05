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        Haberler Magazin Şener Şen hakkındaki iddia yalanlandı - Magazin haberleri

        Şener Şen hakkındaki iddia yalanlandı

        Usta oyuncu Şener Şen'in, Alzheimer'a yakalandığı iddia edildi. Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:47
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        İddia yalanlandı
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        Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi.

        Şen'in yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre; usta oyuncunun sağlık durumu oldukça iyi. Şen'in, yeni sezon için birçok yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve senaryolar okuduğu belirtildi.

        Şener Şen'den açıklama
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